443 करोड़ के बजट में इस फिल्म ने कमाए 2775 करोड़, 16 अक्तूबर को OTT पर होगी रिलीज, बच्चों को देखना है मना

ओटीटी की दुनिया में हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया आता है. जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है. अक्तूबर का महीना भी हलचल भरा रहने वाला है. हॉलीवुड की सबसे चर्चित और रोमांचक फ्रैंचाइजी में से एक 'फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स' ओटीटी पर दर्शकों को डराने और रोमांचित करने के लिए तैयार है. 'फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स' जून 2025 में अमेजन प्राइम वीडियो और बीएमएस स्ट्रीम पर किराए के आधार पर रिलीज हुआ था. लेकिन अब, जो प्रशंसक इस ए-रेटेड हॉरर थ्रिलर को अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में देखने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए जियो हॉटस्टार एक शानदार खबर लेकर आया है.

कब और किस ओटीटी पर होगी रिलीज

जियोहॉटस्टार ने घोषणा की है कि 'फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स' 16 अक्टूबर से उनके प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगा. यह फिल्म न सिर्फ अंग्रेजी में, बल्कि तेलुगु, हिंदी और तमिल भाषाओं में भी उपलब्ध होगी.

फिल्म की कास्ट और स्टोरी

'फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स' का निर्देशन जैक लिपोव्स्की और एडम स्टीन ने किया है, जिन्होंने इस हॉरर थ्रिलर को नया आयाम दिया है. फिल्म में कैटलिन सांता जुआना, टीओ ब्रायन्स और रिचर्ड हार्मन लीड रोल में हैं. फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज हमेशा से अपनी अनोखी कहानी और सांस रोक देने वाले सीन्स के लिए पहचानी जाती है, जहां मृत्यु को चकमा देने की कोशिश में फिल्म के कैरेक्टर्स को अनपेक्षित और भयावह परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है.

फिल्म का बजट और कलेक्शन

हॉरर थ्रिलर 'फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स' का बजट लगभग 443 करोड़ रुपये है जबकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2775 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इस तरह इस फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला.