Asia Cup 2025, Pakistan Vs UAE: पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दुबई में आज होने वाले मैच से पहले भारी ड्रामा हुआ. चर्चा चली कि पाकिस्तान एशिया कप का बहिष्कार करने जा रहा है. करीब आधे घंटे तक ऊहापोह की स्थिति रही.

एशिया कप में पाक का लौट के बुद्धू घर को आया जैसा हाल, यूं फूटा 'प्रेशर' वाला गुब्बारा
पाकिस्तान क्रिकेट टीम.
दुबई/नई दिल्ली:

Pakistan UAE Match: लौट के बुद्धू घर (स्टेडियम) को आए... पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ बुधवार शाम कुछ ऐसा ही हुआ. दरअसल दुबई में खेले जा रहे एशिया कप में बुधवार को पाकिस्तान और UAE के बीच मैच खेला जाना है. मैच खेले जाने को लेकर सभी तैयारियां अंतिम दौर में थी. लेकिन तभी पाकिस्तानी मीडिया द्वारा एक नया शिगूफा छोड़ा गया. ये शिगूफा था कि पाकिस्तान एशिया कप का बहिष्कार करने जा रहा है. बताया गया कि रविवार को भारत-पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच के बाद हैंडशेक को लेकर शुरू हुए विवाद के कारण पाकिस्तान ने यह फैसला लिया है. बुधवार शाम करीब एक-डेढ़ घंटे तक यह सस्पेंस कायम रहा कि पाकिस्तान एशिया कप छोड़ रहा है. लेकिन बाद में यह बात सामने आई कि पाकिस्तान मैच खेलेगा. इस ड्रामे के कारण मैच एक घंटे की देरी से शुरू होगा.

अब जानिए PAK-UAE मैच से पहले क्या चला ड्रामा

संयुक्त अरब अमीरात में चल रहे एशिया कप से सभी मैच रात 8 बजे शुरू होते हैं. मैच से आधे घंटे पहले 7.30 में टॉस होता है. बीते रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला खेला गया था. जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से शिकस्त दी थी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह पहला मौका था जब भारत और पाकिस्तान की टीम आमने-सामने थी. इस मैच को लेकर भारत में विरोध भी हुए. तर्क था कि आतंकियों को समर्थन देने वाले मुल्क के साथ खेल क्यों खेला जाए?

भारत-पाक मैच में खिलाड़ियों ने नहीं मिलाए हाथ

लेकिन विरोध के बाद भी मुकाबला खेला गया. खेल तो खेल था... हुआ भी भारत जीता भी. लेकिन खेल शुरू होने से पहले और खेल खत्म होने के बाद मैदार पर कुछ ऐसा हुआ, जो शायद पहले कभी नहीं हुआ था. दरअसल मैच के पहले टॉस के दौरान और खत्म होने के बाद भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच हैंडशेक नहीं हुआ. पाकिस्तान ने इसे मैच मैन्यूअल के खिलाफ बताया.

पाकिस्तान ने मैच रेफरी को हटाने की मांग की

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके बाद धमकी दी कि अगर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को उनके पद से नहीं हटाया, तो पाकिस्तान एशिया कप 2025 के अपने अगले मैच का बहिष्कार करेगा. पीसीबी का आरोप था कि पाइक्रॉफ्ट ने रविवार को हुए मैच के दौरान मामले को ठीक से नहीं संभाला और भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से हैंडशेक न करने की घटना पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मंगलवार को पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया. न्यूज एजेंसी PTI ने एक सूत्र के हवाले से लिखा,"कल देर रात ICC ने PCB को जवाब भेजा था कि पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया जाएगा और उनकी याचिका खारिज कर दी गई है."

पाकिस्तान-यूएई मैच से पहले आधे घंटे तक चलता रहा ड्रामा

मंगलवार को पाकिस्तान ने UAE के खिलाफ होने वाले मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने का फैसला लिया. हालांकि, पाकिस्तान ने ट्रेनिंग जरूर की. इसके बाद आज मैच शुरू होने से पहले यह चर्चा शुरू हुई की पाकिस्तान एशिया कप का बहिष्कार करने जा रहा है. यह चर्चा शुरू हुई पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा. करीब आधे घंटे तक यह ड्रामा चलता रहा फिर यह जानकारी सामने आई कि पाकिस्तान और यूएई के बीच मैच खेला जाएगा. लेकिन एक घंटे की देरी से. क्योंकि इस पूरे ड्रामे में 30-40 मिनट का समय लग ही गया था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

