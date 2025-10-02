विज्ञापन
अब पाकिस्तानी पूर्व महिला कप्तान ने कश्मीर को लेकर लगाया विवादित 'सुर', क्या स्टैंड लेगा BCCI?

Sana Mir, ICC Women World Cup 2025: पाकिस्तान और बांग्‍लादेश महिला टीम के बीच जारी आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के एक मुकाबले में पूर्व पाकिस्तानी महिला कप्तान सना मीर ने ऑन-एयर एक विवादित बयान देते हुए बवाल खड़ा हो गया है.

Sana Mir
  • पूर्व पाकिस्तानी महिला कप्तान सना मीर ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में आजाद कश्मीर का संदर्भ दिया था
  • सना मीर के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है क्योंकि आजाद कश्मीर को लेकर भारत-पाकिस्तान में मतभेद हैं
  • मीर ने नतालिया परवेज को आजाद कश्मीर से आने वाला क्रिकेटर बताया था, जो विवादास्पद बयान माना गया
Sana Mir, ICC Women World Cup 2025: हाल ही में संपन्न हुए पुरुष एशिया कप 2025 के वाद-विवाद अभी खत्म भी नहीं हुए हैं कि पूर्व पाकिस्तानी महिला कप्तान सना मीर ने पाकिस्‍तान बनाम बांग्‍लादेश महिला मैच के दौरान ऑन-एयर कुछ ऐसा कह दिया है. जिसके बाद नया बवाल खड़ा हो गया है. पाकिस्तान की बल्लेबाजी के दौरान जब नतालिया परवेज बल्लेबाजी कर रही थीं. उस दौरान सना मीर ने कमेंटरी बॉक्स से कहा कि क्रिकेटर नतालिया परवेज आजाद कश्मीर से आती हैं. आपको बता दें कि मीर जिस आजाद कश्‍मीर का जिक्र कर रही हैं. वह एक विवादित मसला है. पाकिस्‍तान अधिकृत कश्‍मीर को पड़ोसी देश में आजाद कश्‍मीर के नाम से जाना जाता है, जबकि भारत में उस हिस्से को पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है. 

फैंस हुए फायर 

सना मीर के इस बेतुके बयान को सुनकर देशवासी आग बबूला हो गए हैं. लोगों ने BCCI के साथ-साथ ICC को टैग करते हुए उन्हें कमेंट्री पैनल से हटाने की मांग की है. अब ये देखना दिलचस्प हो गया है कि BCCI मीर के इस बेतुके बयान पर क्या एक्शन लेती है. 

खेल में राजनीति को लेकर बने हैं सख्त नियम 

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से खेल में राजनीति को लेकर कुछ सख्त नियम बनाए गए हैं. ऐसे में मीर की तरफ से की गई इस गलती के लिए बोर्ड क्या एक्शन लेती है. ये देखना काफी महत्वपूर्ण है. 

हालांकि, यह साफ नहीं हो पाया है कि पूर्व पाकिस्तानी महिला कप्तान की तरफ से यह गलती जानबूझकर की गई है, या उनसे अनजाने में हो गई है. अगर उन्होंने यह बयान जानबूझकर दिया है तो उनका अपराध बहुत बड़ा है.  

Pakistan Women, Sana Mir, Cricket
