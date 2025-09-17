विज्ञापन

युजवेंद्र चहल के साथ तलाक पर बोलीं धनश्री वर्मा, कहा- मैंने उनको पहले ही पीछे छोड़ दिया...

कोरियोग्राफर और अभिनेत्री धनश्री वर्मा इन दिनों रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल' में दिखाई दे रही हैं। इस साल की शुरुआत में ही उनका युजवेंद्र चहल से तलाक हुआ था। तब से लेकर अब तक उन्होंने इस पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन उनकी पीठ पीछे लोग बहुत सी बातें बनाते थे.

Read Time: 3 mins
Share
युजवेंद्र चहल के साथ तलाक पर बोलीं धनश्री वर्मा, कहा- मैंने उनको पहले ही पीछे छोड़ दिया...
धनश्री वर्मा ने 'राइज एंड फॉल' में अरबाज पटेल से अपने तलाक पर पहली बार की बात
नई दिल्ली:

कोरियोग्राफर और अभिनेत्री धनश्री वर्मा इन दिनों रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल' में दिखाई दे रही हैं. इस साल की शुरुआत में ही उनका युजवेंद्र चहल से तलाक हुआ था. तब से लेकर अब तक उन्होंने इस पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन उनकी पीठ पीछे लोग बहुत सी बातें बनाते थे. बता दें कि शादी के पांच साल बाद फरवरी 2025 में धनश्री और चहल का तलाक हो गया था. दोनों के तलाक ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. चहल के फैंस ने धनश्री को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल भी किया था.

‘राइज एंड फॉल' में धनश्री वर्मा ने कंटेस्टेंट अरबाज पटेल से तलाक पर बात की. धनश्री वर्मा ने अपने दिल की बात उनसे साझा की और कहा, ‘जो भी बहस सोशल मीडिया या अन्य कहीं हो रही हैं, वो सब निराधार हैं.' धनश्री वर्मा ने कहा, "ये सब जो तलाक की बातें चल रही हैं, वो लोगों ने बनाई हैं. मैंने उनको पहले ही पीछे छोड़ दिया है."

धनश्री ने दृढ़ता से यह स्पष्ट करते हुए कहा कि वह इस चर्चा से आगे बढ़ चुकी हैं. अरबाज पटेल ने भी सहानुभूति के साथ जवाब देते हुए कहा, "बाहर लोग हमेशा कहानी बनाते रहेंगे, लेकिन जो अंदर महसूस होता है, वो असली है. मुझे भी कई बार अपने संघर्षों से जूझना और उन्हें समझना पड़ा."

दोनों कंटेस्टेंट के बीच यह बातचीत एक दुर्लभ क्षण था, जब वो प्रतियोगिता को भूल अपने मन की बात एक-दूसरे से साझा करते दिखे. शो के हर एपिसोड में कंटेस्टेंट के बीच प्रतियोगिता बढ़ रही है. हाल ही में अरबाज पटेल और आरुष भोला के बीच एक तीखी बहस हुई जो आगे चलकर हाथापाई में बदल गई.

इस शो में कंटेस्टेंट्स को 'रूलर्स' और 'वर्कर्स' के रूप में विभाजित किया गया है. 'राइज एंड फॉल' को बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं, जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं. यह शो अमेजन एमएक्स प्लेयर पर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे स्ट्रीम हो रहा है. इसे सोनी टीवी चैनल पर रात को 10:30 बजे प्रसारित किया जा रहा है.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhanashree Verma, Yuzvendra Chahal, Dhanashree Verma And Yuzvendra Chahal Divorce, Dancer Dhanashree Verma, Cricketer Yuzvendra Chahal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com