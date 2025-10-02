एक स्वस्थ और सशक्त भारत की यात्रा जारी है. डेटॉल-एनडीटीवी #बनेगास्वस्थइंडिया सीज़न 12 लॉन्च हो गया है. इस सीज़न में, हम स्वच्छ, सुजल और स्वस्थ भारत बनाने के अपने मिशन को दोहरा रहे हैं, क्योंकि एक स्वस्थ राष्ट्र ही एक विकसित राष्ट्र होता है. आइए, इस बदलाव का नेतृत्व करें, आवाज बनें, अपने एक्शन से असर डालें.
इस मुहिम में #IAmTheChange के साथ शामिल हों.
स्वस्थ भारत चैम्प हाइजीन लॉयल्टी कार्ड
भारत के 1.4 मिलियन स्कूलों में करीब 40 मिलियन बच्चों तक पहुंचने की अपनी क्षमता के साथ, स्वस्थ भारत चैम्प हाइजीन लॉयल्टी कार्ड कार्यक्रम स्वच्छता शिक्षा के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व कर रहा है.
वेस्ट से वैल्यू को बनाएं-नितिन गडकरी
NDTV के स्वच्छता कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में पैसा आएगा तो विकास होगा. उन्होंने वेस्ट से वैल्यू को बनाने पर जोर दिया. उन्होंने विश्वास जताया कि देश आत्मनिर्भर बनेगा.
ये हैं डेटॉल स्वच्छता कार्यक्रम के सितारे
डेटॉल स्वच्छता कार्यक्रम से छात्रों के जीवन में बड़ा बदलाव हुआ है. बच्चे हाथ धोने से कई बीमारियों से बच रहे हैं.
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री संग स्वच्छता पर चर्चा
एनडीटीवी के सीईओ और एडिटर इन चीफ, राहुल कंवल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, सी आर पाटिल के साथ स्वच्छता पर चर्चा की.
NDTV की 12 सालों से स्वच्छता की खास मुहिम
NDTV नेटवर्क पिछले 12 सालों से डेटॉल के साथ मिलकर स्वच्छता की खास मुहिम चला रहा है.
NDTV के साथ आप भी लीजिए स्वच्छता की शपथ
🔴Watch LIVE | NDTV के साथ आप भी लीजिए स्वच्छता की शपथ, @ayushmannk के नेतृत्व में @DettolIndia और NDTV इंडिया के साथ #BanegaSwasthIndia के 12वें सीजन की मेगा लॉन्चिंग@ayushmannk | #IAmTheChanghttps://t.co/O3nMMYpiyy— NDTV India (@ndtvindia) October 2, 2025
LIVE: आयुष्मान खुराना के साथ सीजन 12 के लॉन्च में शामिल हों
डेटॉल #बनेगास्वस्थइंडिया कैंपेन एंबेसेडर आयुष्मान खुराना के साथ सीजन 12 के लॉन्च में शामिल हों.
बनेगास्वस्थइंडिया सीज़न 12 का लाइव लॉन्च देखें
हम तैयार हैं! डेटॉल #बनेगास्वस्थइंडिया सीज़न 12 का लाइव लॉन्च देखें.
बनेगास्वस्थइंडिया सीज़न 12 लॉन्च
Behind The Scenes! डेटॉल से जुड़ें #बनेगास्वस्थइंडिया सीज़न 12 का NDTV नेटवर्क पर लॉन्च
बनेगा स्वस्थ इंडिया सीज़न 12 के लॉन्च में राष्ट्रपति मुर्मू का खास संदेश
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू,डेटॉल-एनडीटीवी #बनेगा स्वस्थइंडिया सीज़न 12 के लॉन्च में शामिल हुईं और उन्होंने स्वच्छता को लेकर खास संदेश दिया.
🔴Watch LIVE | #BanegaSwasthIndia Season 12 : कैंपेन के एम्बेसडर @ayushmannk के नेतृत्व में @DettolIndia और NDTV भारत के सबसे बड़े स्वास्थ्य आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं@ayushmannk | #IAmTheChanghttps://t.co/O3nMMYpQo6— NDTV India (@ndtvindia) October 2, 2025
NDTV पर देखें बनेगास्वस्थइंडिया सीजन 12 की लॉन्चिंग
डेटॉल-एनडीटीवी #बनेगास्वस्थइंडिया अभियान के एंबेसडर आयुष्मान खुराना #IAmTheChange मुहिम का कर रहे हैं नेतृत्व, NDTV पर देखें सीजन 12 की लॉन्चिंग.
The stage is set! The journey to a healthier, stronger India continues. Dettol-NDTV #BanegaSwasthIndia will be launching its Season 12 shortly— Banega Swasth India (@banegaswasthind) October 2, 2025
Join the movement with #IAmTheChange
More on https://t.co/3oUB8q1RVX@ThisIsReckitt @ndtv @DettolIndia @RaviBha24785910 pic.twitter.com/dL1pyqkn6D
Dettol #BanegaSwasthIndia Season 12: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लॉन्च में होंगी शामिल
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, डेटॉल-एनडीटीवी #बनेगास्वस्थइंडिया सीज़न 12 के लॉन्च में शामिल होंगी
Dettol #BanegaSwasthIndia Season 12: स्वस्थ भारत, विकसित भारत की ओर एक मुहिम
'दस गज' से लेकर विकसित भारत 2047 तक, यह सफ़र आपसे शुरू होता है - आपके परिवार से, आपके स्कूल से, आपकी गली से, आपके शहर से. हमारी हर स्वस्थ आदत न सिर्फ़ हमारे समुदायों को बल्कि हमारे प्लेनेट को भी मज़बूत बनाती है.