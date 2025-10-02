विज्ञापन
5 minutes ago
नई दिल्ली:

एक स्वस्थ और सशक्त भारत की यात्रा जारी है. डेटॉल-एनडीटीवी #बनेगास्वस्थइंडिया सीज़न 12 लॉन्च हो गया है. इस सीज़न में, हम स्वच्छ, सुजल और स्वस्थ भारत बनाने के अपने मिशन को दोहरा रहे हैं, क्योंकि एक स्वस्थ राष्ट्र ही एक विकसित राष्ट्र होता है. आइए, इस बदलाव का नेतृत्व करें, आवाज बनें, अपने एक्शन से असर डालें.

इस मुहिम में #IAmTheChange के साथ शामिल हों.
 

Oct 02, 2025 10:51 (IST)
स्वस्थ भारत चैम्प हाइजीन लॉयल्टी कार्ड

भारत के 1.4 मिलियन स्कूलों में करीब 40 मिलियन बच्चों तक पहुंचने की अपनी क्षमता के साथ, स्वस्थ भारत चैम्प हाइजीन लॉयल्टी कार्ड कार्यक्रम स्वच्छता शिक्षा के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व कर रहा है. 

Oct 02, 2025 10:43 (IST)
वेस्ट से वैल्यू को बनाएं-नितिन गडकरी

NDTV के स्वच्छता कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में पैसा आएगा तो विकास होगा. उन्होंने वेस्ट से वैल्यू को बनाने पर जोर दिया. उन्होंने विश्वास जताया कि देश आत्मनिर्भर बनेगा.

Oct 02, 2025 10:32 (IST)
ये हैं डेटॉल स्वच्छता कार्यक्रम के सितारे

डेटॉल स्वच्छता कार्यक्रम से छात्रों के जीवन में बड़ा बदलाव हुआ है. बच्चे हाथ धोने से कई बीमारियों से बच रहे हैं.

Oct 02, 2025 10:29 (IST)
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री संग स्वच्छता पर चर्चा

एनडीटीवी के सीईओ और एडिटर इन चीफ, राहुल कंवल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, सी आर पाटिल के साथ स्वच्छता पर चर्चा की.

Oct 02, 2025 10:21 (IST)
NDTV की 12 सालों से स्वच्छता की खास मुहिम

NDTV नेटवर्क पिछले 12 सालों से डेटॉल के साथ मिलकर स्वच्छता की खास मुहिम चला रहा है. 

Oct 02, 2025 10:18 (IST)
NDTV के साथ आप भी लीजिए स्वच्छता की शपथ

Oct 02, 2025 10:16 (IST)
LIVE: आयुष्मान खुराना के साथ सीजन 12 के लॉन्च में शामिल हों

 डेटॉल #बनेगास्वस्थइंडिया  कैंपेन एंबेसेडर आयुष्मान खुराना के साथ सीजन 12 के लॉन्च में शामिल हों.

Oct 02, 2025 10:15 (IST)
बनेगास्वस्थइंडिया सीज़न 12 का लाइव लॉन्च देखें

हम तैयार हैं! डेटॉल #बनेगास्वस्थइंडिया सीज़न 12 का लाइव लॉन्च देखें.

Oct 02, 2025 10:14 (IST)
बनेगास्वस्थइंडिया सीज़न 12 लॉन्च

Behind The Scenes! डेटॉल से जुड़ें #बनेगास्वस्थइंडिया सीज़न 12 का NDTV नेटवर्क पर लॉन्च

Oct 02, 2025 10:10 (IST)
बनेगा स्वस्थ इंडिया सीज़न 12 के लॉन्च में राष्ट्रपति मुर्मू का खास संदेश

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू,डेटॉल-एनडीटीवी #बनेगा स्वस्थइंडिया सीज़न 12 के लॉन्च में शामिल हुईं और उन्होंने स्वच्छता को लेकर खास संदेश दिया.

Oct 02, 2025 10:06 (IST)
NDTV पर देखें बनेगास्वस्थइंडिया सीजन 12 की लॉन्चिंग

डेटॉल-एनडीटीवी #बनेगास्वस्थइंडिया अभियान के एंबेसडर आयुष्मान खुराना #IAmTheChange मुहिम का कर रहे हैं नेतृत्व, NDTV पर देखें सीजन 12 की लॉन्चिंग.

Oct 02, 2025 09:29 (IST)
Dettol #BanegaSwasthIndia Season 12: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लॉन्च में होंगी शामिल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, डेटॉल-एनडीटीवी #बनेगास्वस्थइंडिया सीज़न 12 के लॉन्च में शामिल होंगी

Oct 02, 2025 09:25 (IST)
Dettol #BanegaSwasthIndia Season 12: स्वस्थ भारत, विकसित भारत की ओर एक मुहिम

'दस गज' से लेकर विकसित भारत 2047 तक, यह सफ़र आपसे शुरू होता है - आपके परिवार से, आपके स्कूल से, आपकी गली से, आपके शहर से. हमारी हर स्वस्थ आदत न सिर्फ़ हमारे समुदायों को बल्कि हमारे प्लेनेट को भी मज़बूत बनाती है.

Oct 02, 2025 09:23 (IST)
एनडीटीवी-डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया सीजन 12 लॉन्च

एनडीटीवी-डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया सीजन 12 के लॉन्च अभियान को आयुष्मान खुराना के साथ 2 अक्टूबर को सुबह 10 बजे ndtv.com/swasthindia पर लाइव देखें.

