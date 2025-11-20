विज्ञापन
मुशफिकुर रहीम ने 100वें टेस्ट में शतक ठोक रचा इतिहास, 148 सालों में ये कारनामा करने वाले तीसरे खिलाड़ी

Mushfiqur Rahim Century in 100th Test: मुशफिकुर रहीम से पहले टेस्ट क्रिकेट के 148 सालों के इतिहास में सिर्फ 10 बल्लेबाज ऐसे हुए हैं, जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट में शतक जड़ा हो.

Read Time: 3 mins
मुशफिकुर रहीम ने 100वें टेस्ट में शतक ठोक रचा इतिहास, 148 सालों में ये कारनामा करने वाले तीसरे खिलाड़ी
Mushfiqur Rahim: मुशफिकुर रहीम ने 100वें टेस्ट में शतक ठोक रचा इतिहास
  • मुशफिकुर रहीम ने अपने 100वें टेस्ट मैच में आयरलैंड के खिलाफ 106 रनों की शतकीय पारी खेली है.
  • यह मुकाबला ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में हुआ जहां मुशफिकुर ने अपने करियर का नया रिकॉर्ड बनाया.
  • मुशफिकुर बांग्लादेश के पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले और शतक भी लगाया है.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Mushfiqur Rahim Century in 100th Test: बांग्लादेश के दिग्गज बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में आयरलैंड के खिलाफ हो रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन अपना शतक पूरा किया. मुशफिकुर रहीम का यह 100वां टेस्ट मुकाबला है और उन्होंने इस मैच को यादगार बनाते हुए शतकीय पारी खेली और एक खास रिकॉर्ड लिस्ट में जगह बनाई. मुशफिकुर रहीम से पहले टेस्ट क्रिकेट के 148 सालों के इतिहास में सिर्फ 10 बल्लेबाज ऐसे हुए हैं, जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट में शतक जड़ा हो. मुशफिकुर रहीम 214 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 106 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटे.   

मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश के लिए 100 टेस्ट खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं और उन्होंने गुरुवार शतक जड़ते ही कॉलिन काउड्रे और जावेद मियांदाद के साथ एक खास क्लब में जगह बनाई है. इंग्लैंड के कॉलिन काउड्रे और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद, अपने देश के लिए 100 टेस्ट खेलने वाले पहले क्रिकेटर थे, और दोनों ने ही 100वें मुकाबले में शतक जड़ा था. मुशफिकुर अब इस क्लब में भी शामिल हो गए हैं.

पहले दिन स्टंप्स पर 99 नाबाद से स्कोर पर पवेलियन लौटे मुशफिकुर ने दूसरे दिन अपना  शतक पूरा करने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई. मुशफिकुर ने अपने 20 सालों के टेस्ट करियर में धैर्य और संयम बरता है और दूसरे टेस्ट की पहली पारी में उनकी बल्लेबाजी में भी यही झलक दिखी. बांग्लादेश क्रिकेट के साथ अपने लंबे करियर में कई उतार-चढ़ाव देख चुके मुशफिकुर ने 2005 में इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान पर सिर्फ 18 साल की उम्र में अपना टेस्ट डेब्यू किया था. तब मुशफिकुर लॉर्ड्स में टेस्ट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे. वहीं उनके 100वें टेस्ट के मौके पर उस टेस्ट टीम के सदस्यों की साइन जर्सी भेंट की गई. 

दूसरे दिन की शुरुआत में स्ट्राइक पर मुशफिकुर थे. उन्होंने दिन का पहले ओवर मेडन खेला. इसके बाद अगले ओवर में जब उन्होंने स्ट्राइक मिली तो उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में सिंगल लेकर अपना शतक पूरा किया. कॉलिन काउड्रे टेस्ट इतिहास के पहले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट में शतक जड़ा था, जबकि आखिरी बार यह कारनामा डेविड वॉर्नर ने किया था. मुशफिकुर अब ऐसा करने वाले 11वें बल्लेबाज हैं. 

100वें टेस्ट में शतक लगाने वाले बल्लेबाज

  • 104 - कॉलिन काउड्रे (इंग्लैंड) बनाम ऑस्ट्रेलिया, एजबेस्टन, 1968
  • 145 - जावेद मियांदाद (PAK) बनाम भारत, लाहौर, 1989
  • 149 - गॉर्डन ग्रीनिज (वेस्टइंडीज) बनाम इंग्लैंड, सेंट जॉन्स, 1990
  • 105 - एलेक स्टीवर्ट (इंग्लैंड) बनाम वेस्टइंडीज, ओल्ड ट्रैफर्ड, 2000
  • 184 - इंजमाम-उल-हक (PAK) बनाम भारत, बेंगलुरु, 2005
  • 120 और 143* - रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) बनाम दक्षिण अफ्रीका, सिडनी, 2006
  • 131 - ग्रीम स्मिथ (दक्षिण अफ्रीका) बनाम इंग्लैंड, द ओवल, 2012
  • 134 - हाशिम अमला (दक्षिण अफ्रीका) बनाम श्रीलंका, जोहान्सबर्ग, 2017
  • 218 - जो रूट (इंग्लैंड) बनाम (IND), चेन्नई, 2021
  • 200 - डेविड वार्नर (ऑस्ट्रेलिया) बनाम दक्षिण अफ्रीका, मेलबर्न, 2022

Cricket, Mohammad Mushfiqur Rahim, Bangladesh
