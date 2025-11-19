- बांग्लादेश के NSA डॉ. खलीलुर रहमान भारत में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस समिट में शामिल हुए.
- रहमान ने अपने भारतीय समकक्ष अजित डोभाल से द्विपक्षीय मुद्दों और सम्मेलन के कामों पर चर्चा की है.
- समिट में मालदीव, मॉरीशस और श्रीलंका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी भाग ले रहे हैं.
बांग्लादेश में जारी उठा-पटक के बीच ही देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) डॉक्टर खलीलुर रहमान भारत आ गए हैं. वह यहां पर होने वाले कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस समिट (CSC) के लिए आए हैं लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष अजित डोभाल से भी मुलाकात की है. एनएसए स्तर की मीटिंग की मेजबानी डोभाल कर रहे हैं. इस सम्मेलन में मालदीव, मॉरीशस और श्रीलंका के एनएसए भी हिस्सा ले रहे हैं.
डोभाल से हुई मीटिंग
सांतवें कोलंबो सम्मेलन से पहले रहमान और उनके प्रतिनिधिदल ने डोभाल से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने डोभाल से सीएससी के कामों और अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की. इसे साथ ही रहमान ने डोभाल को बांग्लादेश आने का भी निमंत्रण दिया है. इससे पहले, इस यात्रा के बारे में ऐलान करते हुए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा था कि क्षेत्रीय सहयोग एक 'प्राथमिकता' है और उसने कई क्षेत्रीय निकायों की बैठकों में सक्रिय तौर पर भाग लिया है.
हसीना को सुनाई गई सजा
रहमान का भारत दौरा ऐसे समय में हुआ है जब एक दिन पहले ही बांग्लादेश की कोर्ट ने पूर्व पीएम शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है. इस फैसले के बाद, ढाका ने दिल्ली से हसीना को निर्वासित करने का अनुरोध किया. वह साल 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बाद अपदस्थ होने के बाद से भारत में निर्वासन में रह रही हैं.
हसीना के पद से हटने और यूनुस की अंतरिम सरकार बनने के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव बना हुआ है. बांग्लादेश भारत पर हसीना को शरण देने का आरोप लगा रहा है. वहीं भारत ने बांग्लादेश में बढ़ते भारत विरोधी विचारों और अल्पसंख्यक हिंदूओं की आबादी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है.
