VIDEO: सुरक्षाकर्मियों के ऊपर भड़के रोहित शर्मा, वजह बना एक छोटा बच्चा, अब फैंस दे रहे हैं रिएक्शन

Rohit Sharma Shouted: रोहित शर्मा से मिलने आ रहे एक बच्चे को जब सुरक्षाकर्मियों ने रोक दिया तो उसे देख 'हिटमैन' गुस्सा हो गए. जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

  • मुंबई के शिवाजी पार्क में रोहित शर्मा की तस्वीरें वायरल हुईं, जहां वह अभ्यास करते हुए नजर आए
  • एक नन्हा फैन रोहित से मिलने दौड़ा लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उसे पहले रोक दिया था
  • रोहित शर्मा ने जोर से चिल्लाकर नन्हें फैन को आने की अनुमति दी और उनकी विनम्रता दिखायी
Rohit Sharma Shouted: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. जहां उन्हें मुंबई स्थित मशहूर शिवाजी पार्क में पसीना बहाते हुए देखा जा सकता है. यही नहीं जब वह मैदान से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे. उसी दौरान एक नन्हें फैन ने उनसे मिलने की उत्सुकता जताई और वह उनकी तरफ दौड़ पड़ा. मगर वह 'हिटमैन' तक पहुंच पाता. उससे पहले ही रोहित की सुरक्षा में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोक दिया. जिसके बाद रोहित का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए नन्हें फैन को आने की अनुमति दी. सख्त आवाज में उनके शब्द थे, 'उसे आने दो!'

रोहित शर्मा के इन तस्वीरों और वीडियो के सामने आने के बाद हर कोई उनका मुरीद हो गया है. लोग उनकी जमकर सराहना कर रहे हैं. इंस्टाग्राम पर एक फैन ने अपना विचार साझा करते हुए लिखे हैं, 'वह अपने प्रशंसकों के प्रति कितने विनम्र हैं.' वहीं दूसरे फैन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है, 'प्रार्थना कर रहा हूं कि हिटमैन के बल्ले से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बड़ा स्कोर निकले!' एक अन्य फैन का कहना है, 'लग रहा है 150 प्लस वाली पारी आने वाली है.'

जल्द ही ऑस्ट्रेलिया में धमाल मचाते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा 

भारतीय टीम को जल्द ही ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है. जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे, जबकि पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. वनडे सीरीज के लिए रोहित शर्मा को भी शामिल किया गया है. क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि आगामी दौरे पर 'हिटमैन' शर्मा अपने पुराने रंग में नजर आएंगे और छक्के चौकों की खूब बरसात करेंगे. 

