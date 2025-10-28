विज्ञापन
मोहम्मद शमी का बॉल से बड़ा बयान, अब चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर क्या कहेंगे

Mohammed Shami, Ranji Trophy: मोहम्मद शमी को लेकर पिछले दिनों पूर्व क्रिकेटरों से लेकर मीडिया में काफी शोर था, तो अगरकर के बयान ने मामले को और हवा दे दी थी. अब शमी ने प्रदर्शन के लिए आवाज बुलंद की है

Bengal vs Gujrat: चयन समिति के लिए अब मोहम्मद शमी की अनदेखी करना मुश्किल होगा

Mohammed Shami in Ranji Trophy: पिछले दिनों मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) को एशिया कप टीम में न चुने जाने पर खासा बवाल मचा था. बाद में अगरकर ने शमी की फिटनेस पर सवाल उठाया, तो शमी ने भी अप्रत्यक्ष रूप से चीफ सेलेक्टर पर निशाना साधा था. लेकिन इस बार मोहम्मद शमी ने मुंह से नहीं, बल्कि बॉल से बड़ा बयान जारी किया है. अब जबकि अगले महीने ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए जल्द ही भारतीय टीम का ऐलान होगा, तो शमी ने दो ही रणजी ट्रॉफी (Shami In Ranji Trophy) मैचों में 15 विकेट लेकर सेलेक्शन कमेटी को संदेश भेज दिया है कि उनके भीतर अभी बहुत आग बाकी है. शमी ने शुक्रवार को बंगाल और गुजरात (Bengal vs Gujrat) के खिलाफ खत्म हुए रणजी ट्रॉफी मैच में 8 विकेट लिए.

शमी का वार, गुजरात तार-तार!

ईडन गार्डंस में मंगलवार को मेजबान बंगाल ने रणजी ट्ऱॉफी के इलीट ग्रुप सी के मुकाबले में गुजरात तो 141 रन से रौंद दिया, तो इसमें शमी का सबसे बड़ा योगदान रहा. पहली पारी में 44 रन देकर 3 विकेट लेने वाले शमी ने दूसरी पारी में 10 ओवरों में 1 मेडेन के साथ 38 रन देकर 5 विकेट चटकाए. इस तरह उन्होंने मैच में कुल 8 विकेट लिए. इससे पिछले मैच में उन्होंने 7 विकेट चटकाए थे.

उत्तराखंड के खिलाफ किया था शानदार आगाज

इससे पहले शमी ने सीजन के पहले ही मैच में ईडन पर ही उत्तराखंड के बल्लेबाजों को आईना दिखाते हुए मैच में 7 विकेट लेकर बंगाल को 8 विकेट से जीत दिलाई थी. इस तरह अब दो ही मैचों से 15 विकेट लेकर शमी फिलहाल सूची में तीसरे सबसे सफल बॉलर हैं. जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी डार (17) और सेना के अर्जुन शर्मा (16) दूसरे नंबर पर हैं.

मार्च में खेला था आखिरी मैच

शमी साल 2023 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में चोटिल हुए, तो करीब डेढ़ साल के लिए बाहर हो गए. इस दौरान उनकी सर्जरी हुई, तो बॉलिंग की धार भी पहले जैसे नहीं रही. फिर सेलेक्टरों ने उन्हें इस साल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में खिलाया, लेकिन वह जूझते ही दिखाई पड़े. शमी ने इसी साल 9 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में खेला था.

