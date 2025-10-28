गाजियाबाद में CM योगी और गाय पर विवादित बोल वाली लड़की की पुलिस के सामने पिटाई, जानें पूरा मामला

सोशल मीडिया पर एक नाबालिग लड़की रातोंरात सुर्खियों में आ जाती है, जिसमें वह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अपशब्द कहती है और गाय को लेकर भी ऐसा विवादित बयान देती हैं कि यूजर्स चर्चा करने लगते हैं और वीडियो वायरल हो जाता है. बात यहीं खत्म नहीं हुई, वह लड़की सोशल मीडिया पर चैलेंज भी देती है कि उसके घर का ये पता है, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर मिलेजुले रिएक्शन दिखे. कुछ लड़की के पक्ष में तो कुछ विपक्ष में दिखे. लेकिन एक पक्ष ऐसा भी था जो छोटी उम्र की लड़की समझ इस बात को छोड़ देने की बात करता दिखा.

लड़की की पुलिस की मौजूदगी में पिटाई

खैर, मामला तब बढ़ा जब हिन्दू रक्षा दल के कार्यकर्ता लड़की के घर पहुंच गए, उस समय वह घर में नहीं थी, मां मौजूद थी. मां के सामने ही लड़की के लिए गालीगलौच होता है, लेकिन कुछ समय बाद हिन्दू रक्षा दल की महिला ब्रिगेड लड़की को पकड़ लेती है और उसे थप्पड़ मारे जाते हैं. इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने बनाया. पुलिसवालों की मौजूदगी में लड़की से मारपीट होती है. लड़की को कुछ महिलाएं कह रही हैं कि धर्म के खिलाफ ऐसा बयान क्यों दिया. लड़की कह रही है कि मैंने धर्म पर नहीं बोला, गाय पर बोला, जिस पर उसे जवाब मिलता है, गाय हमारी मां है. मां के लिए ऐसा क्यों कहा? सोचसमझ कर बोलना चाहिए. वीडियो में लड़की एक बार विक्ट्री का साइन और मुस्कुराती भी दिखती है, लेकिन सवाल वही है कि किसी भी दल को यूं कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया. मारपीट और गालीगलौच करने का अधिकार किसने दिया?

हिन्दू रक्षा दल के अध्यक्ष का बयान- बुद्धि ऐसे ही ठीक करेंगे

हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने कहा कि इस तरह का व्यवहार और इस तरह बोलने वालों को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा, उनकी टीम ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी. उन्होंने आगे कहा कि ऐसे लोगों की बुद्धि ठीक करने का काम हिन्दू रक्षा दल करेगा. कोई भी हिन्दुओं या हिन्दुत्व के खिलाफ बोलेगा उसकी बुद्धि ऐसे ही ठीक की जाएगी. लड़की के घर के बाहर अभद्र भाषा को लेकर कहा कि उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री के बारे में अभद्र भाषा कही, गाय को लेकर भी कहा. हमने पुलिस को इंफोर्म किया, लेकिन उसके हावभाव से कहीं भी नहीं लगा कि वह डरी हुई. अगर हमारे सनातन धर्म पर चोट करेंगी तो उन्हें ये सोच कर बोलना होगा. हिन्दू विरोधी और सनातन विरोधी बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. हम चुप नहीं बैठेंगे. हम सनातन धर्म के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे. मुझे हमारे कार्यकर्ताओं पर गर्व है. उसकी पिटाई को लेकर मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम मुख्यमंत्री और अपनी मां का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे. हम ऐसे लोगों का दिमाग ठीक करेंगे, चाहे उसके लिए हमें फांसी पर चढ़ा दीजिए.

पुलिस ने दोनों ही मामलों में किया केस दर्ज

शालीमार गार्डन के एसीपी अतुल कुमार सिंह ने कहा दिनांक 23.10.2025 एक पोस्ट वायरल होती है, जिसमें एक युवती द्वारा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग किया है. वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज हुआ, कार्रवाई की गई. वीडियो 2-3 दिनों में और वायरल हुआ. स्थानीय लोग और हिन्दू संगठनों ने युवती के घर पर जाकर विरोध किया गया, जिसका स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाया गया, जिसमें वीडियो की पहचान करते हुए केस दर्ज किया गया है और कार्रवाई की जा रही है. सोशल मीडिया पर विवादित बयान देने वाली लड़की नाबालिग है तो उसके माता-पिता को नोटिस जारी किया गया है. लेकिन सवाल ये भी है कि पुलिस की उपस्थिति में लड़की की पिटाई कैसे होगी.