मिथुन मन्हास, शुभमन गिल और कुलदीप यादव के जीवन में इस दीपावली आई गुड न्यूज, जाने कैसे?

Happy Diwali 2025: दीपावली के पर्व को अंधकार पर प्रकाश की विजय के प्रतीक के रुप में मनाया जाता है. यानी कि जैसे ही अंधेरा छटता है और उजाले का प्रवेश होता है. जीवन रोशनी की तरह जगमगाने लगता है. देश के कई खिलाड़ियों का भी किस्मत इस साल काफी चमकदार रहा. बात करें देश के उन चुनिंदा खिलाड़ियों के बारे में जिनके घर दीपावली से पहले गुड न्यूज आई. जिससे उनके जीवन का भाग्योदय हो गया है, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

मिथुन मन्हास

बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने से पहले जम्मू के क्रिकेटर मिथुन मन्हास को बहुत कम लोग ही जानते थे. मगर जैसे ही वह बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर काबिज हुए, सभी क्रिकेट प्रेमियों के जुबान पर उनका नाम चढ़ गया. अब भारत के साथ-साथ दूसरे देशों के लोग भी उन्हें जानते हैं. यानी कि यह दीपावली उनके जीवन में पद, यश और धन सबकुछ लेकर आई है.

शुभमन गिल

टीम इंडिया के युवा स्टार शुभमन गिल के लिए भी यह दीपावली काफी खास है. क्योंकि प्रमुख त्योहार से पहले गिल देश के टेस्ट फॉर्मेट के साथ-साथ वनडे के भी कप्तान बन चुके हैं. इसके अलावा मौजूदा समय में वह टी20 फॉर्मेट के उपकप्तान भी हैं. यही नहीं कप्तानी मिलने के बाद उनके प्रदर्शन में भी काफी सुधार हुआ है.

कुलदीप यादव

लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद 'चाइनामैन' स्पिनर कुलदीप यादव को टेस्ट फॉर्मेट में मौका नहीं मिल रहा था. मगर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एशिया कफ में भी उनके दमदार खेल को देखते हुए चयनकर्ताओं को उन्हें टेस्ट फॉर्मेट में दोबारा मौका देना पड़ा. इस मौके को उन्होंने दोनों हाथों से भुनाया भी.

हाल ही में समाप्त हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कुल 12 सफलता प्राप्त की. अहमदाबाद टेस्ट की दोनों पारियों में मिलाकर उन्हें 4, जबकि दिल्ली टेस्ट में 8 सफलता हाथ लगी थी.

