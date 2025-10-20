विज्ञापन
विशेष लिंक

मिथुन मन्हास, शुभमन गिल और कुलदीप यादव के जीवन में इस दीपावली आई गुड न्यूज, जाने कैसे?

Happy Diwali 2025: बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने से पहले जम्मू के क्रिकेटर मिथुन मन्हास को बहुत कम लोग ही जानते थे. मगर जैसे ही वह बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर काबिज हुए, सभी क्रिकेट प्रेमियों के जुबान पर उनका नाम चढ़ गया

Read Time: 2 mins
Share
मिथुन मन्हास, शुभमन गिल और कुलदीप यादव के जीवन में इस दीपावली आई गुड न्यूज, जाने कैसे?
Mithun Manhas
  • दीपावली का पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है जो जीवन में उजाला लाता है
  • बीसीसीआई के अध्यक्ष बने मिथुन मन्हास का नाम अब क्रिकेट प्रेमियों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हो गया है
  • शुभमन गिल को दीपावली से पहले टेस्ट और वनडे टीम इंडिया का कप्तान तथा टी20 का उपकप्तान बनाया गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Happy Diwali 2025: दीपावली के पर्व को अंधकार पर प्रकाश की विजय के प्रतीक के रुप में मनाया जाता है. यानी कि जैसे ही अंधेरा छटता है और उजाले का प्रवेश होता है. जीवन रोशनी की तरह जगमगाने लगता है. देश के कई खिलाड़ियों का भी किस्मत इस साल काफी चमकदार रहा. बात करें देश के उन चुनिंदा खिलाड़ियों के बारे में जिनके घर दीपावली से पहले गुड न्यूज आई. जिससे उनके जीवन का भाग्योदय हो गया है, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

मिथुन मन्हास

बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने से पहले जम्मू के क्रिकेटर मिथुन मन्हास को बहुत कम लोग ही जानते थे. मगर जैसे ही वह बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर काबिज हुए, सभी क्रिकेट प्रेमियों के जुबान पर उनका नाम चढ़ गया. अब भारत के साथ-साथ दूसरे देशों के लोग भी उन्हें जानते हैं. यानी कि यह दीपावली उनके जीवन में पद, यश और धन सबकुछ लेकर आई है.

शुभमन गिल

टीम इंडिया के युवा स्टार शुभमन गिल के लिए भी यह दीपावली काफी खास है. क्योंकि प्रमुख त्योहार से पहले गिल देश के टेस्ट फॉर्मेट के साथ-साथ वनडे के भी कप्तान बन चुके हैं. इसके अलावा मौजूदा समय में वह टी20 फॉर्मेट के उपकप्तान भी हैं. यही नहीं कप्तानी मिलने के बाद उनके प्रदर्शन में भी काफी सुधार हुआ है.

कुलदीप यादव

लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद 'चाइनामैन' स्पिनर कुलदीप यादव को टेस्ट फॉर्मेट में मौका नहीं मिल रहा था. मगर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एशिया कफ में भी उनके दमदार खेल को देखते हुए चयनकर्ताओं को उन्हें टेस्ट फॉर्मेट में दोबारा मौका देना पड़ा. इस मौके को उन्होंने दोनों हाथों से भुनाया भी.

हाल ही में समाप्त हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कुल 12 सफलता प्राप्त की. अहमदाबाद टेस्ट की दोनों पारियों में मिलाकर उन्हें 4, जबकि दिल्ली टेस्ट में 8 सफलता हाथ लगी थी.

यह भी पढ़ें- अभिषेक शर्मा निकले टीम इंडिया के चॉकलेट बम, पंड्या फुलझड़ी तो ये खिलाड़ी साबित हो रहा है फुस फुसिया पटाखा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Mithun Manhas, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now