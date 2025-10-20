अभिषेक शर्मा निकले टीम इंडिया के रॉकेट बम, पंड्या फुलझड़ी तो ये खिलाड़ी साबित हो रहा है फुस फुसिया पटाखा

Diwali 2025: दीपावली का पर्व देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है. टीम इंडिया के कई स्टार खिलाड़ियों ने इस शुभअवसर पर देशवासियों को खास तरीके से शुभकामनाएं दी हैं. जारी साल में देश के कई खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी दीपावली की तरह ही चमकदार रहा है. कई खिलाड़ी अपने विस्फोटक खेल के बदौलत रॉकेट बम तो कई स्टार ऑलराउंड प्रदर्शन के बदौलत फुलझड़ी साबित हो रहे हैं. इसके अलावा कई खिलाड़ियों का प्रदर्शन इस साल उम्मीद के मुताबिक सही नहीं रहा है, जो टीम के फुस फुसिया पटाखा साबित साबित हो रहे हैं. बात करें दीपावली 2025 के शुभअवसर पर इस साल टीम इडिया के उन 3 क्रिकटरों के बारे में जो रॉकेट बम , फुलझड़ी और फुस फुसिया पटाखा साबित हो रहे हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

अभिषेक शर्मा रहे टीम इंडिया के रॉकेट बम

जैसे रॉकेट बम का आवाज काफी धमाकेदार होता है. ठीक उसी प्रकार युवा स्टार अभिषेक शर्मा का बल्ला भी इस साल खुब गरज रहा है. उनके उम्दा प्रदर्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जारी साल में उन्होंने भारतीय टीम की तरफ से 12 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 12 पारियों में 1 शतक और 4 अर्धशतक के बदौलत 593 रन निकले हैं. हाल ही में संपन्न हुए एशिया कप में उन्होंने जबर्दस्त खेल दिखाते हुए 7 मैच की 7 पारियों में 44.85 का औसत से सर्वाधिक 314 रन बनाए थे. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' भी घोषित किया गया था.

हार्दिक पंड्या साबित हुए टीम के फुलझड़ी

सदाबहार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या का प्रदर्शन का इस साल भी काबिले तारीफ रहा है. फुलझड़ी की तरह वह टीम की जीत में बल्ले के साथ-साथ गेंद से भी चमकते रहे हैं. हाल ही में समाप्त हुए एशिया कप में उन्होंने टीम की जीत में सराहनीय योगदान दिया था. जिसके बदौलत भारतीय टीम 9वीं बार ट्रॉफी को अपने नाम करने में कामयाब हुई थी.

सूर्यकुमार यादव निकले फुस फुसिया पटाखा

भारतीय टीम के टी20 फॉर्मेट के कप्तान सूर्यकुमार यादव की कप्तानी का कोई जवाब नहीं है. मगर हाल के दिनों में उनका बल्ले से प्रदर्शन काफी तेजी से गिरा है. ऐसे में उन्हें भारतीय टीम का फुस फुसिया पटाखा कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा.

