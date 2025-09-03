विज्ञापन
मिचेल स्टार्क या जसप्रीत बुमराह? 65 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों के बाद कौन किसपर भारी?

Mitchell Starc vs Jasprit Bumrah: मिचेल स्टार्क टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. उन्होंने अपने करियर में कुल 65 मैच खेले. बात करें 65 मुकाबलों के बाद स्टार्क और बुमराह मे कौन बेहतर गेंदबाज हैं, तो आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं-

  • मिचेल स्टार्क और जसप्रीत बुमराह दोनों ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में समान संख्या में विकेट लिए हैं.
  • स्टार्क ने 65 मैचों में 23.81 की औसत से 79 विकेट हासिल किए जबकि बुमराह ने बेहतर औसत 18.98 से विकेट लिए हैं.
  • बुमराह की इकॉनमी रेट 6.44 रही है जो कि स्टार्क की इकॉनमी 7.74 से बेहतर साबित हुई है.
Mitchell Starc vs Jasprit Bumrah: क्रिकेट प्रेमियों के बीच हमेशा एक बहस का मुद्दा रहा है. कई लोगों का मानना है कि जसप्रीत बुमराह टी20 फॉर्मेट के बेस्ट तेज गेंदबाज हैं, जबकि कुछ लोग ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को टी20 का बेस्ट खिलाड़ी मानते हैं. इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी-अपनी टीमों के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है. मगर इन दोनों खियालड़ियों में टी20 का बेस्ट गेंदबाज कौन है? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं. 

65-65 मुकाबलों के बाद दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन 

स्टार्क अपने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में कुल 65 मैच खेलने में कामयाब रहे. इस दौरान 65 पारियों में उन्हें 23.81 की औसत से 79 सफलता प्राप्त हुई. यहां उनका एक मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 20 रन खर्च कर चार विकेट रहा. 

वहीं बात करें बुमराह के बारे में तो उन्होंने भी अपने 65 मैचों के बाद 79 विकेट चटकाए थे. मगर उनका औसत 18.98 का रहा था. हालांकि, इस दौरान उनका एक मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 11 रन खर्च कर तीन विकेट ही रहा. 

स्टार्क ने अपने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के दौरान 7.74 की इकोनॉमी से रन खर्च किए, जबकि बुमराह का आंकड़ा यहां मजबूत रहा. उन्होंने 65 मैचों तक 6.44 की इकोनॉमी से ही रन लुटाए थे. 

स्टार्क vs बुमराह 

भारत के लिए लगातार चमक रहे हैं बुमराह 

अब जबकि स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. बुमराह अब भी टीम इंडिया के लिए जलवा बिखेर रहे हैं. खबर लिखे जाने तक उन्होंने देश के लिए 70 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 69 पारियों में 17.74 की औसत से 89 सफलता हाथ लगी है. 

