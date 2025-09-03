विराट-रोहित ने ही नहीं, 2025 में इन 20 दिग्गजों ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर सबको चौंकाया

- ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी को आश्चर्यचकित किया है
- मिचेल स्टार्क ने टी20 क्रिकेट में 65 मैचों में 23.81 की औसत से 79 विकेट हासिल किए हैं
- इस साल कई दिग्गज क्रिकेटरों ने संन्यास लिया, जिनमें रोहित, विराट, स्मिथ और मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी शामिल हैं
ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट से संन्यास लेकर सबको चौंका दिया है. 35 वर्षीय स्टार तेज गेंदबाज ने अपनी टीम के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 65 मुकाबले खेले. इस बीच 65 पारियों में वह 23.81 की औसत से 79 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. जारी साल में स्टार्क ने ही अपने संन्यास से लोगों को चौंकाया नहीं है. उनके अलावा भी कई दिग्गज खिलाड़ियों ने अपने सफर को समाप्त करते हुए लोगों को हैरान कर दिया है. ऐसे में बात करें जारी साल में किन 20 बड़े खिलाड़ियों ने क्रिकेट को अलविदा कहते हुए सबको चौंकाया है तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-
रोहित शर्मा (टेस्ट) - भारत
मार्टिन गप्टिल (ऑल फॉर्मेट) - न्यूजीलैंड
विराट कोहली (टेस्ट) - भारत
स्टीव स्मिथ (वनडे) - ऑस्ट्रेलिया
निकोलस पूरन (ऑल फॉर्मेट) - वेस्टइंडीज
हेनरिक क्लासेन (ऑल फॉर्मेट) - दक्षिण अफ्रीका
ग्लेन मैक्सवेल (वनडे) - ऑस्ट्रेलिया
तमीम इकबाल (ऑल फॉर्मेट) - बांग्लादेश
महमूदुल्लाह (ऑल फॉर्मेट) - बांग्लादेश
मुशफिकुर रहीम (वनडे) - बांग्लादेश
ऋद्धिमान साहा (ऑल फॉर्मेट) - भारत
मार्कस स्टोइनिस (वनडे) - ऑस्ट्रेलिया
एंजेलो मैथ्यूज (टेस्ट) - श्रीलंका
दिमुथ करुणारत्ने (ऑल फॉर्मेट) - श्रीलंका
पीयूष चावला (ऑल फॉर्मेट) - भारत
आंद्रे रसेल (ऑल फॉर्मेट) - वेस्टइंडीज
वरुण आरोन (ऑल फॉर्मेट) - भारत
शापूर जादरान (ऑल फॉर्मेट) - अफगानिस्तान
चेतेश्वर पुजारा (ऑल फॉर्मेट) - भारत
मिचेल स्टार्क (टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट) - ऑस्ट्रेलिया
टेस्ट और वनडे में सक्रिय हैं स्टार्क
स्टार्क ने जरूर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. मगर वनडे और टेस्ट में वह अब भी सक्रिय हैं. खबर लिखे जाने तक उन्होंने वनडे में 127, जबकि टेस्ट में 100 मैच खेले हैं. इस बीच उनको वनडे की 127 पारियों में 23.40 की औसत से 244, जबकि टेस्ट की 192 पारियों में 27.02 की औसत से 402 सफलता हाथ लगी है.
खबर अपडेट किए जाने तक वह कंगारू टीम की तरफ से टेस्ट फॉर्मेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले चौथे, जबकि वनडे में भी सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले चौथे गेंदबाज हैं.
