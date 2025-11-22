विज्ञापन
विशेष लिंक

मिचेल स्टार्क ने तोड़ दिया साढ़े तीन दशक पुराना रिकॉर्ड, वर्ल्ड क्रिकेट में मची खलबली

मिचेल स्टार्क ने एक विशेष उपलब्धि हासिल कर ली है. वह 35 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज के तौर पर एशेज के एक टेस्ट मैच में 10 विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
मिचेल स्टार्क ने तोड़ दिया साढ़े तीन दशक पुराना रिकॉर्ड, वर्ल्ड क्रिकेट में मची खलबली
Mitchell Starc
  • मिचेल स्टार्क ने एशेज 2025-26 के पर्थ टेस्ट में कुल दस विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया है
  • वह 35 साल बाद एशेज के एक टेस्ट में दस विकेट लेने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज बने हैं
  • पिछली बार यह उपलब्धि 1990 में क्रेग मैकडॉर्मट ने हासिल की थी, जिन्होंने 11 विकेट लिए थे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

एशेज 2025-26 के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई स्टार पेसर मिचेल स्टार्क ने दमदार गेंदबाजी करते हुए हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है. टीम के लिए पहली पारी में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कुल 7 विकेट चटकाए. वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 3 सफलता प्राप्त की. इस तरह वह पर्थ टेस्ट में कुल 10 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. जिसके साथ ही उन्होंने एक विशेष उपलब्धि हासिल कर ली है. वह 35 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज के तौर पर एशेज के एक टेस्ट मैच में 10 विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. स्टार्क से पहले यह विशेष उपलब्धि 1990 में क्रेग मैकडॉर्मट ने हासिल की थी. उस दौरान उन्होंने एशेज में 157 रन खर्च करते हुए 11 विकेट चटकाए थे.

स्टार्क ने शेन वॉर्न का 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा

पिछली बार एशेज में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2005 में शेन वॉर्न ने एक मैच में 10 विकेट चटकाए थे. अब करीब 20 साल बाद स्टार्क ने खास कारनामे को दोहराया है. वॉर्न ने स्पिन गेंदबाज के तौर पर 10 विकेट झटके थे, जबकि स्टार्क ने एक तेज गेंदबाज के तौर पर ये विकेट प्राप्त किए हैं. इस तरह वह ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एशेज में 10 लेने वाले पिछले 20 सालों में पहले गेंदबाज बन गए हैं.

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज हैं स्टार्क

खबर लिखे जाने तक मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज हैं. 2011 से खबर लिखे जाने तक उन्होंने कंगारू टीम की तरफ से 101* टेस्ट मैच खेले हैं. इस बीच उनको 194 पारियों में 26.64 की औसत से 412 सफलता हाथ लगी है. टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 3 बार 10, 17 बार 5 और 20 बार 4 विकेट लेने का कारनामा किया है.

यह भी पढ़ें- जिस शर्मनाक रिकॉर्ड से भागते हैं दुनिया के सभी, बल्लेबाज, जैक क्रॉली के नाम वही जुड़ा, टॉप 5 में जानें कौन-कौन

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Australia, Mitchell Aaron Starc, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now