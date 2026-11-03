वनडे सीरीज से पहले ही 'थकने 'लगी न्यूजीलैंड टीम? कप्तान सैंटनर का बयान बता रहा पूरा हाल

ऐसा लगता है कि भारत के खिलाफ बुधवार से शुरू होने जा रही वनडे सीरीज से पहले ही मेजबान कप्तान मिचेल सैंटनर बैकफुट पर आते दिख रहे है. ऐसा लगता है कि यह हाल ही में भारत के हाथों टी20 में 3-2 से मिली हार का असर है. कम से कम सैंटनर के बयान में मनोवैज्ञानिक रूप से तो यह साफ दिखाई पड़ता है. सैंटनर ने कहा है कि लगातार क्रिकेट खेलने के कारण भारत के खिलाफ बुधवार से शुरू होने वाली पांच एकदिनी मैचों की सीरीज में खिलाड़ियों पर थकान हावी हो सकती है. और अपने इस बयान के जरिए सैंटनर ने एक तरह से इसमें भारतीय टीम को भी शामिल कर लिया, जबकि भारतीय प्रबंधन की ओर कोई भी इस तरह का बयान नहीं दिया गया है. और यह बयान पूरी न्यूजीलैंड टीम की मनोदशा बताने के लिए काफी है.

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सैंटनर ने पहले वनडे की पूर्व संध्या पर कहा, ‘हम लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं और मैचों के बीच में बहुत कम समय का अंतराल है. टी20 क्रिकेट में सफर और देर रात तक चलने वाले मैचों के कारण खिलाड़ी थोड़े थके हुए हैं.' उन्होंने कहा, ‘बहुत कम समय में लगातार क्रिकेट खेलने से वनडे श्रृंखला में थकान हावी हो सकती है. आप हमेशा अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम उतारना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में व्यस्त कार्यक्रम और दो मैच के बीच अंतराल बहुत कम होने के कारण ऐसा करना काफी मुश्किल है.'

वन डे विश्व कप में अब एक साल से भी कम समय बचा हुआ है और 34 वर्षीय सैंटनर ने कहा कि यह टूर्नामेंट न्यूजीलैंड के कई खिलाड़ियों के लिए अंतिम टूर्नामेंट हो सकता है जिनमें वह भी शामिल हैं. उन्होंने कहा, ‘हमारे अधिकतर खिलाड़ियों की उम्र लगभग 34 या 35 के आसपास है. वनडे विश्व कप के बाद सारा ध्यान फिर से टी20 क्रिकेट पर केंद्रित हो जाएगा. मुझे अभी तक किसी खिलाड़ी ने अपनी भावी योजना के बारे में नहीं बताया है, लेकिन ऐसा हो सकता है.' सैंटनर ने कहा कि विभिन्न प्रारूप में कार्यभार प्रबंधन को देखते हुए वनडे श्रृंखला के दौरान खिलाड़ियों का रोटेशन महत्वपूर्ण होगा.

उन्होंने कहा, ‘इससे टीम को मजबूती मिलती है. हमने देखा है कि खिलाड़ी विश्राम करने के बाद वापसी पर अच्छा प्रदर्शन करने लगते हैं.' सैंटनर ने कहा कि भारत के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज दक्षिण अफ्रीका, जिंबाब्वे और नामीबिया में होने वाले विश्व कप (दो अक्टूबर से 21 नवंबर, 2027) की तैयारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगी. उन्होंने कहा, ‘हम न्यूजीलैंड में अलग-अलग स्थान पर खेल रहे हैं. हम अलग-अलग परिस्थितियों में खेल रहे हैं और विश्व कप में हम ऐसा ही करेंगे. इसलिए यह श्रृंखला काफी महत्वपूर्ण है.'

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