अगर आप भी अपनी फैमली के लिए देश की सबसे भरोसेमंद और बेस्ट-सेलिंग 7-सीटर कार Maruti Suzuki Ertiga खरीदने की सोच रहे थे, तो आपके लिए कंपनी की तरफ से एक नया अपडेट आया है. Maruti Suzuki ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में हाल ही में जो बढ़ोतरी की है, उसकी मार अब Ertiga पर भी पड़ चुकी है. ये नई कीमतें पूरे देश में 22 नवंबर 2026 से लागू हो चुकी हैं.

आपको बता दें कि Ertiga भारतीय ग्राहकों के बीच कितनी ज्यादा पॉपुलर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अकेले पिछले महीने (अक्टूबर) में ही कंपनी ने इस कार की रिकॉर्ड 20,641 यूनिट्स बेची हैं. आइए, हम आपको Ertiga की इस नई प्राइस लिस्ट और फीचर्स के बारे में सारी डिटेल्स बताते हैं.

Maruti Ertiga की नई प्राइस लिस्ट

Maruti Suzuki ने Ertiga के सभी पेट्रोल और CNG वेरिएंट्स की कीमतों में इजाफा किया है. कंपनी ने इस कार के दाम में अधिकतम 5,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है.

5,000 रुपये की बढ़ोतरी वाले वेरिएंट्स: Ertiga के सबसे मुख्य वेरिएंट्स जैसे LXi petrol MT, ZXi petrol MT, ZXi+ petrol MT, ZXi CNG MT, ZXi petrol AT और ZXi+ petrol AT के दाम में पूरे 5,000 रुपये बढ़ाए गए हैं.

Ertiga के सबसे मुख्य वेरिएंट्स जैसे LXi petrol MT, ZXi petrol MT, ZXi+ petrol MT, ZXi CNG MT, ZXi petrol AT और ZXi+ petrol AT के दाम में पूरे 5,000 रुपये बढ़ाए गए हैं. 3,500 रुपये की बढ़ोतरी वाले वेरिएंट्स: इन चुनिंदा मॉडल्स को छोड़कर बाकी सभी दूसरे वेरिएंट्स की कीमतों में 3,500 रुपये का इजाफा किया गया है.

इस ताजा बदलाव के बाद, अब Maruti Suzuki Ertiga की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत इसके बेस मॉडल LXi petrol MT के लिए 8.95 लाख रुपये से शुरू होकर सबसे टॉप-एंड मॉडल ZXi+ petrol AT के लिए 13.19 लाख रुपये तक जाती है. ग्राहक इस कार को अपनी पसंद के हिसाब से LXi, VXi, ZXi और ZXi+ जैसे चार बेहतरीन वेरिएंट्स और दो पावरट्रेन ऑप्शन्स (1.5-लीटर पेट्रोल और 1.5-लीटर पेट्रोल के साथ CNG किट) में खरीद सकते हैं. गियरबॉक्स के लिए इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कंवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है.

दमदार परफॉर्मेंस और 26 किमी से ज्यादा का बंपर माइलेज

मिडिल-क्लास फैमली के बीच इस कार के सबसे ज्यादा पॉपुलर होने की असली वजह इसका दमदार इंजन और बेजोड़ माइलेज है. इस कार में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 101 bhp की मैक्सिमम पावर और 139 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. वहीं, इसके CNG अवतार में ये इंजन 86 bhp की पावर और 121.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

माइलेज के मामले में ये कार बड़ी गाड़ियों को भी पीछे छोड़ देती है. कंपनी का दावा है कि इसके CNG वेरिएंट में 26.11 km/kg का बंपर माइलेज मिलता है, जबकि इसका पेट्रोल वर्जन 20.51 km/l का शानदार माइलेज देने में कैपेबल है. सबसे खास बात ये है कि इस कार में पूरे 7 लोगों के बैठने के बाद भी पीछे सामान रखने के लिए 209 लीटर का काफी अच्छा-खासा बूट स्पेस मिल जाता है, जो लंबे फैमिली ट्रिप्स के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल है.

मॉडर्न फीचर्स और सेफ्टी

ये कार Maruti Suzuki के मजबूत Heartect प्लेटफॉर्म पर बनी है जो इसे दुर्घटनाओं के दौरान सुरक्षित रखता है. पैसेंजर्स की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इसमें छह एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ESP, हिल होल्ड असिस्ट, बच्चों के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स और पीछे पार्किंग के लिए रियर पार्किंग सेंसर्स व कैमरे जैसे सभी जरूरी सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं.

केबिन के अंदर आपको एक बेहद आरामदायक और खुला-खुला माहौल मिलता है. इसके डैशबोर्ड पर वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करने वाला 7-इंच का बड़ा टच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. इसके अलावा, केबिन के अंदर बेहतरीन कूलिंग के लिए रूफ-माउंटेड रियर एसी वेंट्स और कई स्मार्ट स्टोरेज स्पेस दिए गए हैं जो आपके लंबे सफर को भी बेहद आसान और आरामदायक बना देते हैं.

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