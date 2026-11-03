4 शुरुआती बल्लेबाज पहले वनडे में पक्के, राहुल-अक्षर को लेकर कप्तान गिल ने किया बैटिंग प्लान का खुलासा

टी20 सीरीज फतह के बाद अब टीम गिल की नजर वनडे में भी यही कारनामा दोहराने पर लगी है. भारत बुधवार को ऑकलैंड में 5 मैचों की सीरीज से अभियान का आगाज करेगा. मैच की पूर्व संध्या पर कप्तान शुभमन गिल ने बैटिंग की प्लानिंग के बारे में खुलासा किया. गिल इस महीने के अंत में दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला की तैयारी के लिए टीम से रिलीज किए जाने से पहले शुरुआती तीन वनडे मैचों में टीम का नेतृत्व करेंगे. उप-कप्तान श्रेयस अय्यर माउंट माउंगानुई में होने वाले अंतिम दो वनडे मैचों के लिए कप्तानी संभालेंगे. गिल ने पुष्टि करते हुए कहा भारत के शीर्ष चार बल्लेबाजों में खुद वे, रोहित शर्मा, विराट कोहली और अय्यर शामिल होंगे.

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हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत मध्य क्रम में एक लचीला रुख अपनाएगा, जिसमें केएल राहुल और अक्षर पटेल (शीर्ष छह में एकमात्र बाएं हाथ के बल्लेबाज) मैच की स्थिति के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को आपस में साझा करेंगे.गिल ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, 'नंबर 5 और नंबर 6 के लिए हमारा रुख फ्लोटिंग (लचीला) रहेगा. हमारे शीर्ष चार बल्लेबाज तय हैं, जो सभी दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. इसलिए अगर बाएं हाथ के बल्लेबाज की जरूरत है, तो अक्षर भाई जाते हैं और मैच की स्थिति के आधार पर केएल भाई भी जा सकते हैं. इसे हमने लचीला बनाए रखा है.'



वहीं, गिल ने गर्दन की उस असुविधा को लेकर चिंताओं को भी खारिज किया जिससे वह पहले परेशान रहे थे. भारतीय कप्तान ने कहा कि श्रृंखला की तैयारियों के दौरान उन्हें कोई असुविधा महसूस नहीं हुई है और उन्होंने बिना किसी समस्या के अपनी तैयारी पूरी कर ली है. भारतीय कप्तान ने कहा, 'कोई समस्या नहीं है. मैंने लगभग डेढ़ घंटे तक बल्लेबाजी की और बिना किसी परेशानी के अपनी फील्डिंग भी की. बिल्कुल कोई समस्या नहीं है.' न्यूजीलैंड का दौरा गिल के लिए विशेष रूप से ज्यादा सफल नहीं रहा है, देश में खेले गए पिछले पांच वनडे मैचों में भारतीय कप्तान ने केवल 124 रन बनाए हैं.

हालांकि, उन्होंने अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है और श्रृंखला से पहले क्वालिटी प्रैक्टिस सुनिश्चित करने के लिए कथित तौर पर अपनी जेब से चार से पांच नेट गेंदबाजों के रहने का खर्च उठाया है. गिल पिछले महीने तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से पहले ऑकलैंड पहुंचे थे और एक व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम से पहले शीर्ष फॉर्म में आने के प्रयास में तब से कड़ी मेहनत कर रहे हैं.

भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का पूरा शेड्यूल (Schedule & IST Time)

मैच तारीख दिन स्थान भारतीय समय पहला वनडे 4 नवंबर, 2026 बुधवार ईडन पार्क, ऑकलैंड सुबह 07:30 बजे दूसरा वनडे 7 नवंबर, 2026 शनिवार वेलिंग्टन रीजनल स्टेडियम, वेलिंग्टन सुबह 07:30 बजे तीसरा वनडे 10 नवंबर, 2026 मंगलवार सेडडन पार्क, हैमिल्टन सुबह 07:30 बजे चौथा वनडे 13 नवंबर, 2026 शुक्रवार बे ओवल, माउंट माउंगानुई सुबह 07:30 बजे पाँचवा वनडे 15 नवंबर, 2026 रविवार बे ओवल, माउंट माउंगानुई सुबह 07:30 बजे

F.A.Q= Frequently Asked Questions से जानें तमाम जवाब

प्र.1: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सभी वनडे मैचों की शुरुआत भारतीय समयानुसार (IST) कितने बजे होगी? उ. इस सीरीज के सभी पांचों वनडे मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 07:30 बजे शुरू होंगे। समय के अंतर के कारण न्यूजीलैंड में दोपहर में खेले जाने वाले ये मैच भारतीय दर्शकों के लिए सुबह के समय उपलब्ध होंगे

प्र.2: भारत में इस वनडे सीरीज का सीधा प्रसारण टेलीविजन पर किस चैनल पर देखा जा सकता है?

उ. भारत के क्रिकेट प्रेमी इस पूरी सीरीज का सीधा प्रसारण टेलीविजन पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चुनिंदा स्पोर्ट्स चैनल्स पर देख सकेंगे. चैनल पर लाइव एक्शन के साथ विशेषज्ञ प्री-मैच और पोस्ट-मैच शो भी प्रसारित किए जाएंगे.

प्र.3: मोबाइल या लैपटॉप पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना होगा? उ. डिजिटल माध्यम पर लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद लेने के लिए दर्शक सोनीलिव ऐप और उसकी आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं. इसके जरिए यूजर्स अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या स्मार्ट टीवी पर बिना किसी रुकावट के मैच देख सकेंगे.

प्र.4: क्या इस सीरीज के मुकाबलों को देखने के लिए किसी विशेष क्षेत्रीय भाषा में कमेंट्री का विकल्प मिलेगा?

उ. जी हां, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनीलिव प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रमुख भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में भी विशेषज्ञ कमेंट्री का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है. इससे देश के अलग-अलग हिस्सों के फैंस अपनी पसंद की भाषा में मैच का लुत्फ उठा सकते हैं.

प्र.5: क्या भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले सभी मैचों की टाइमिंग एक जैसी रहेगी या समय में बदलाव होगा?

उ. सीरीज के सभी पांचों मुकाबलों की टाइमिंग एक समान रहेगी. श्रृंखला का पहला मैच 4 नवंबर को ऑकलैंड में हो या अंतिम मैच 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई में, सभी मैच तय शेड्यूल के अनुसार भारतीय समयानुसार सुबह 07:30 बजे ही शुरू होंगे.