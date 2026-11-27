ग्रामीण भारत से शुरू हुई एक सामाजिक मुहिम आज वैश्विक आंदोलन का रूप ले चुकी है. बाल विवाह जैसी कुरीति को खत्म करने के लिए भारत में शुरू किया गया अभियान अब दुनिया भर में पहचान बना चुका है. संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रयासों को मान्यता देते हुए 27 नवंबर को 'बाल विवाह, कम उम्र में विवाह और जबरन विवाह उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस' घोषित किया है. यह फैसला इस बात का प्रमाण है कि भारत में शुरू हुई पहल अब वैश्विक स्तर पर बदलाव की प्रेरणा बन रही है.

दरअसल, बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन' और एनडीटीवी ने मिलकर 'चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया' अभियान की शुरुआत की थी. इस पहल का उद्देश्य बाल विवाह के खिलाफ जनजागरण पैदा करना और समाज को इस कुरीति के खिलाफ एकजुट करना था. धीरे-धीरे यह अभियान देश के गांवों, कस्बों और शहरों तक पहुंचा और लाखों लोगों को इससे जोड़ा गया.

इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत वे महिलाएं और युवा लड़कियां बनीं, जिन्होंने खुद बाल विवाह की पीड़ा झेली थी. उन्होंने अपने अनुभवों को संघर्ष की ताकत में बदल दिया और समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया. उनके नेतृत्व में यह मुहिम देश के सैकड़ों जिलों तक पहुंची और हजारों बाल विवाह रुकवाने में मददगार साबित हुई.

मार्च 2026 में न्यूयॉर्क में आयोजित कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वूमेन के मंच से बाल विवाह उन्मूलन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित करने की मांग उठाई गई. इसके बाद सितंबर 2026 में सिएरा लियोन द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे भारत समेत 84 देशों का समर्थन मिला. आखिरकार 27 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता मिल गई. आज यह दिन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि दुनिया भर में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए सामूहिक संकल्प का प्रतीक बन चुका है.

हालांकि, संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचने वाला यह सफर कुछ महीनों का नहीं था. इसके पीछे वर्षों का संघर्ष, जागरूकता और सामाजिक परिवर्तन की लगातार कोशिशें शामिल हैं. इस आंदोलन की नींव उन हजारों महिलाओं ने रखी, जिन्होंने खुद बाल विवाह की पीड़ा झेली थी और बाद में इसी कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प लिया. आज वही महिलाएं बदलाव की अग्रिम पंक्ति में खड़ी हैं.

'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन' और उसके 300 से अधिक सहयोगी संगठनों के माध्यम से यह अभियान देश के 782 जिलों तक पहुंच चुका है. नारी शक्ति के नेतृत्व में चल रही यह मुहिम अब केवल भारत को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को बाल विवाह मुक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है और यह शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बेहतर भविष्य के अवसरों को प्रभावित करता है. संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मान्यता मिलना इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. अब दुनिया ने इस समस्या को पहचान दी है, अगला कदम इसे पूरी तरह समाप्त करने का है.

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