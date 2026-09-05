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सीएसके में स्टीफन फ्लेमिंग का सबसे अच्छा विकल्प कौन? हेडन ने पूर्व आरसीबी स्टार को बताया 'परफेक्ट चॉइस'

स्टीफन फ्लेमिंग के हटने के बाद से पांच बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को अपने नए कोच की तलाश है.

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सीएसके में स्टीफन फ्लेमिंग का सबसे अच्छा विकल्प कौन? हेडन ने पूर्व आरसीबी स्टार को बताया 'परफेक्ट चॉइस'
मैथ्यू हेडन ने स्टीफन फ्लेमिंग के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच को लेकर अपना सुझाव दिया है

चेन्नई सुपर किंग्स और स्टीफन फ्लेमिंग की राहें जुदा हो चुकी हैं. फ्लेमिंग ने इस साल की शुरुआत में चेन्नई सुपर किंग्स के कोच से पद से इस्तीफा दे दिया था. तब से पांच बार की आईपीएल चैंपियन टीम बिना हेड कोच के है. हालांकि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन जैसे नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर मैथ्यू हेडन ने चेन्नई में मुख्य कोच के तौर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बैटिंग कोच और मेंटर दिनेश कार्तिक का समर्थन किया है. उन्होंने कार्तिक के चेन्नई से स्थानीय जुड़ाव को सबसे बड़ी वजह बताया है.

हेडन ने विस्डन क्रिकेट पॉडकास्ट पर कहा,"मुझे लगता है कि दिनेश कार्तिक सीएसके के लिए बहुत अच्छा विकल्प होंगे. उन्होंने एंडी फ्लावर जैसे वर्ल्ड-क्लास कोचों की देखरेख में काम किया है, जिनका खिलाड़ी और कोच के तौर पर करियर बहुत सफल रहा है. लेकिन एक स्थानीय तमिल लड़का होने के नाते, मुझे लगता है कि यह एक बहुत अहम बात है. यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन खासकर तमिलनाडु क्रिकेट के लिए, मुझे हमेशा लगा है कि सीएसके को तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन का समर्थन मिला है. इसलिए मुझे लगता है कि सीएसके के लिए अगला सबसे अच्छा कदम कुछ स्थानीय जुड़ाव वाला होगा."

चेन्नई सुपर किंग्स ने 2023 में अपना पांचवां आईपीएल खिताब जीता था, लेकिन पिछले आईपीएल सीज़न में वे पॉइंट्स टेबल में आठवें स्थान पर रहे थे और एमएस धोनी ने एक भी मैच नहीं खेला था. ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली टीम प्ले-ऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, इसलिए यह टीम के लिए निराशाजनक सीज़न रहा.

हेडन ने बताया कि कैसे आईपीएल टीम के साथ किसी विदेशी कोच को भाषा की बाधा का सामना करना पड़ता है और कैसे कार्तिक के हेड कोच बनने से चेन्नई को फायदा होगा. हेडन ने कहा,"चेन्नई अक्सर दूर-दराज़ से खिलाड़ी चुनती है. वे मछली पकड़ने के लिए दूर तक जाते हैं. तमिलनाडु से बहुत कम खिलाड़ी आए हैं. वे बाकी जगहों पर खेलते हैं. लेकिन हमारी टीम गुजरात (टाइटन्स) में तमिलनाडु के कई लड़के हैं, और हमें यह पसंद है क्योंकि उन्हें खेल से बहुत प्यार है. एक बात जो मैं कहूंगा, वह यह है कि आईपीएल में विदेशी कोच होना भी बहुत मुश्किल है."

पूर्व सीएसके स्टार ने आगे कहा,"मैं उन लोगों की बहुत तारीफ करता हूं जो ऐसा करते हैं, क्योंकि भाषा की कुछ स्वाभाविक रुकावटें होती हैं. हालांकि भारतीय क्रिकेट के अनुभवी खिलाड़ियों के साथ ऐसा कम होता है, और कई टीमें ऐसे खिलाड़ियों से भरी होती हैं. लेकिन नए खिलाड़ियों के साथ असरदार ढंग से काम करना, जहां कभी-कभी बातचीत करना मुश्किल होता है, थोड़ा निराशाजनक हो सकता है. इसलिए, टीम में कोई ऐसा स्थानीय व्यक्ति हो जो अनुवादक का काम कर सके और बिना किसी भाषा की रुकावट के ऊपर और नीचे के स्तर पर तालमेल बिठा सके, तो मुझे लगता है कि IPL में यह एक बहुत बड़ी बात है."

इससे पहले, भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन के चेन्नई के कोच बनने की संभावना पर बात की थी. अश्विन ने कहा था,"मुझे लगता है कि इयोन मोर्गन आ सकते हैं. उनके नाम की काफी चर्चा हो रही है. इसमें कोई शक नहीं कि शुरुआती बातचीत चल रही है. इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं. क्या इयोन मोर्गन इस साल यह जिम्मेदारी संभालेंगे? या फिर कोई और मिनी ऑक्शन में टीम तैयार करेगा और वह बाद में इसकी कमान संभालेंगे?"

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