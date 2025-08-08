विज्ञापन
विशेष लिंक

बुमराह तो बुमराह, ये गेंदबाज भी बल्लेबाजों के लिए बना आफत, नहीं समझ आ रही गेंद

Matt Henry, Zimbabwe vs New Zealand: जिम्बाब्वे दौरे पर मैट हेनरी एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं. उन्होंने लगातार दो टेस्ट मुकाबलों की दो पारियों में फाइव विकेट हॉल लिया है.

Read Time: 2 mins
Share
बुमराह तो बुमराह, ये गेंदबाज भी बल्लेबाजों के लिए बना आफत, नहीं समझ आ रही गेंद
Matt Henry
  • मैट हेनरी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की दो पारियों में लगातार दो बार पांच विकेट लिए हैं.
  • हेनरी ने दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 15 ओवर में 40 रन खर्च कर पांच विकेट चटकाए और बेहतरीन प्रदर्शन किया.
  • जिम्बाब्वे के खिलाफ जारी सीरीज में हेनरी ने पिछले तीन पारियों में कुल 14 विकेट हासिल की.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Matt Henry, Zimbabwe vs New Zealand: टीम इंडिया के होनहार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का मौजूदा समय में कोई तोड़ नहीं है. लगातार वह बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड दौरे पर भी उनका जलवा रहा. जरुर वह टीम की जीत में कुछ खास योगदान नहीं दे पाए. मगर जिस मुकाबले में वह उतरे. उस मुकाबले में उन्होंने विपक्षी टीम को बेहाल कर दिया था. पिछले दौरे पर उनका दो मुकाबलों में लगातार दो बार पांच-पांच विकेट हासिल करना लग ही एहसास था. कुछ वैसा ही प्रदर्शन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मैट हेनरी भी कर रहे हैं. उन्होंने दो मैचों की दो पारियों में लगातार दो बार फाइव विकेट हॉल लेकर सबको चौंका दिया है.

मौजूदा समय में न्यूजीलैंड की टीम जिम्बाब्वे दौरे पर है. जहां सीरीज का पहला मुकाबला बुलावायो में खेला गया. यहां हेनरी 'पंजा' लगाने में कामयाब रहे. सीरीज का दूसरा मुकाबला भी सात अगस्त से बुलावायो में ही खेला जा रहा है. यहां भी हेनरी का कोई जवाब नहीं है. उन्होंने पहली पारी में शानदार गेंदबाजी करते हुए एक और 'पंजा' हासिल किया है.

33 वर्षीय गेंदबाज ने दूसरे टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में कुल 15 ओवरों का स्पेल डाला. इस बीच 2.66 की इकोनॉमी से 40 रन खर्च करते हुए पांच विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके अलावा जारी मुकाबले की पहली पारी में जकारी फौल्केस का भी जलवा रहा. जिन्होंने 16 ओवरों में चार सफलता प्राप्त की. इन दोनों गेंदबाजों के अलावा मैथ्यू फिशर के खाते में एक विकेट आया.

पिछले तीन पारियों में 14 विकेट चटका चुके हैं हेनरी

मैट हेनरी पिछले तीन टेस्ट पारियों में 14 विकेट चटका चुके हैं. पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में उन्होंने छह, जबकि दूसरी पारी में तीन सफलता प्राप्त की थी. वहीं दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में उन्होंने अब पांच विकेट हासिल किए हैं.

यह भी पढ़ें- प्रेमा रावत के कहर के बाद राघवी, उमा और कैप्टन राधा यादव की जुझारू पारी, फिर भी हार गई भारतीय टीम

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
New Zealand, Matthew James Henry, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com