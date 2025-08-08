बुमराह तो बुमराह, ये गेंदबाज भी बल्लेबाजों के लिए बना आफत, नहीं समझ आ रही गेंद

Matt Henry, Zimbabwe vs New Zealand: टीम इंडिया के होनहार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का मौजूदा समय में कोई तोड़ नहीं है. लगातार वह बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड दौरे पर भी उनका जलवा रहा. जरुर वह टीम की जीत में कुछ खास योगदान नहीं दे पाए. मगर जिस मुकाबले में वह उतरे. उस मुकाबले में उन्होंने विपक्षी टीम को बेहाल कर दिया था. पिछले दौरे पर उनका दो मुकाबलों में लगातार दो बार पांच-पांच विकेट हासिल करना लग ही एहसास था. कुछ वैसा ही प्रदर्शन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मैट हेनरी भी कर रहे हैं. उन्होंने दो मैचों की दो पारियों में लगातार दो बार फाइव विकेट हॉल लेकर सबको चौंका दिया है.

मौजूदा समय में न्यूजीलैंड की टीम जिम्बाब्वे दौरे पर है. जहां सीरीज का पहला मुकाबला बुलावायो में खेला गया. यहां हेनरी 'पंजा' लगाने में कामयाब रहे. सीरीज का दूसरा मुकाबला भी सात अगस्त से बुलावायो में ही खेला जा रहा है. यहां भी हेनरी का कोई जवाब नहीं है. उन्होंने पहली पारी में शानदार गेंदबाजी करते हुए एक और 'पंजा' हासिल किया है.

33 वर्षीय गेंदबाज ने दूसरे टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में कुल 15 ओवरों का स्पेल डाला. इस बीच 2.66 की इकोनॉमी से 40 रन खर्च करते हुए पांच विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके अलावा जारी मुकाबले की पहली पारी में जकारी फौल्केस का भी जलवा रहा. जिन्होंने 16 ओवरों में चार सफलता प्राप्त की. इन दोनों गेंदबाजों के अलावा मैथ्यू फिशर के खाते में एक विकेट आया.

पिछले तीन पारियों में 14 विकेट चटका चुके हैं हेनरी

मैट हेनरी पिछले तीन टेस्ट पारियों में 14 विकेट चटका चुके हैं. पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में उन्होंने छह, जबकि दूसरी पारी में तीन सफलता प्राप्त की थी. वहीं दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में उन्होंने अब पांच विकेट हासिल किए हैं.

