अब बिना टेंशन न्यूजीलैंड में परिवार समेत बस जाइए... इस ‘गोल्डन वीज़ा’ से मिलेगी परमानेंट रेजिडेंसी

न्यूजीलैंड ने उन लोगों के लिए एक बड़ा अवसर खोल दिया है जो वहां बिज़नेस में निवेश करके स्थायी रूप से बसना चाहते हैं. सरकार ने नया विशेष वीज़ा शुरू किया है, जो अमीर और अनुभवी निवेशकों को न केवल वहां व्यापार बढ़ाने का मौका देगा, बल्कि साथ ही परमानेंट रेज़िडेंसी की सीधी राह भी तैयार करेगा. यह वीज़ा खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो न्यूजीलैंड में अपना घर, जमीन या संपत्ति खरीदकर लंबी समय तक रहना चाहते हैं या फिर बसना चाहते हैं.

क्या है यह नया वीज़ा?

इस विशेष वीज़ा का नाम है ‘बिज़नेस इन्वेस्टर वर्क वीज़ा', जिसके लिए आवेदन 24 नवंबर से शुरू हो चुके हैं. इस वीज़ा के तहत निवेशकों को चार साल तक न्यूजीलैंड में रहने, बिजनेस करने और अपने परिवार को साथ रखने की अनुमति मिलती है. सरकार का कहना है कि इस वीज़ा की मदद से देश में नए अवसर पैदा होंगे और लंबे समय के लिए अर्थव्यवस्था को सहयोग मिलेगा.

परिवार को भी ले जा सकेंगे साथ

इस वीज़ा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि निवेशक अपने जीवनसाथी और बच्चों को भी साथ ले जा सकते हैं. इससे नए देश में बसने की प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है.

रेज़िडेंसी पाने के दो निवेश विकल्प

न्यूजीलैंड ने निवेशकों को रेज़िडेंसी पाने के लिए दो विकल्प दिए हैं- एक है जिसमें तीन साल में रेज़िडेंसी पाने के लिए NZD 1 मिलियन का निवेश करना होता है. जबकि, दूसरा फास्ट-ट्रैक विकल्प है, जिसमें केवल 12 महीनों के बाद रेज़िडेंसी पाने के लिए NZD 2 मिलियन का निवेश करना जरूरी है. दोनों ही विकल्प सीधे रेज़िडेंसी की ओर ले जाते हैं, बस निवेशक को निर्धारित अवधि तक व्यवसाय और निवेश बनाए रखना होता है.

किसे मिलेगा यह वीज़ा?

यह वीज़ा केवल उन्हीं अनुभवी कारोबारियों के लिए है जो न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक रूप से मजबूत कर सकें. इसके लिए कुछ प्रमुख शर्तें हैं, जैसे-

• उम्र 55 वर्ष से कम

• मजबूत व्यवसायिक अनुभव

• किसी ऐसी कंपनी का संचालन किया हो जिसमें कम से कम पांच कर्मचारी हों, या

• कंपनी का वार्षिक राजस्व NZD 1 मिलियन रहा हो

• जिस व्यवसाय में निवेश किया जाए वह कम से कम पांच वर्ष पुराना और सक्रिय हो

• रहने के खर्च के लिए NZD 500,000 अतिरिक्त निधि

• कर्ज चुकाने की क्षमता का प्रमाण

• स्वामित्व का स्तर बनाए रखना

• किसी स्थानीय नागरिक या निवासी के लिए कम से कम एक पूर्णकालिक नौकरी सृजित करना

सरकार का कहना है कि वह ऐसे व्यवसायियों का स्वागत करती है जो मौजूदा उद्यमों को मजबूत करने और नए अवसर पैदा करने की क्षमता रखते हैं.

अंत में मिलता है क्या?

जब निवेशक तय समय तक अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक चला लेते हैं, तो वे बिज़नेस इन्वेस्टर रेज़ीडेंट वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ न्यूजीलैंड में स्थायी रूप से बसने का रास्ता पूरी तरह खुल जाता है.

दो नए मौसमी वर्क वीज़ा भी शुरू

गोल्डन वीज़ा के साथ-साथ न्यूजीलैंड ने 8 दिसंबर से मान्यता प्राप्त नियोक्ता कार्य वीज़ा (AEWV) योजना के तहत दो नए मौसमी वीज़ा भी शुरू किए हैं- पहला- ग्लोबल वर्कफोर्स सीज़नल वीज़ा (GWSV), दूसरा- पीक सीज़नल वीज़ा (PSV). इनका उद्देश्य है- स्थानीय नागरिकों की नौकरी सुरक्षित रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के लिए अल्पकालिक भूमिकाओं में नियुक्ति को आसान बनाना.

