प्रेमा रावत के कहर के बाद राघवी, उमा और कैप्टन राधा यादव की जुझारू पारी, फिर भी हार गई भारतीय टीम

India A Women vs Australia A Women, 1st T20 Match: इंडिया 'ए' वीमेन और ऑस्ट्रेलिया 'ए' वीमेन के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भी इंडिया 'ए' की टीम को 13 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा है. मकाय में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया 'ए' की टीम 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 137 रन बनाने में कामयाब हुई थी. तीसरी क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए अनिका लियरॉयड का बल्ला जमकर चला. उन्होंने 44 गेंदों में 113.63 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 50 रनों कि अर्धशतकीय पारी खेली. इस बीच उनके बल्ले से सात खूबसूरत चौके निकले. उनके अलावा पारी का आगाज करते हुए एलिसा हीली दूसरी सर्वोच्च स्कोरर रहीं. जिन्होंने 18 गेंदों में 27 रनों का योगदान दिया. बाकी की अन्य बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने हमेशा रनों के लिए जूझते हुए ही नजर आईं.

प्रेमा रावत ने हासिल की तीन सफलता

भारत की तरफ से पहले टी20 मुकाबले में प्रेमा रावत का जलवा रहा. उन्होंने अपने चार ओवरों के स्पेल में 3.75 की इकोनॉमी से 15 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक तीन सफलता प्राप्त की. उनके अलावा साइमा ठाकोर और सजीवन साजना के खाते में एक-एक विकेट आए.

124 रन तक ही पहुंच पाई भारतीय टीम

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 125 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 124 रन तक ही पहुंच पाई. राघवी बिष्ट (33), उमा छेत्री (31) और कप्तान राधा यादव (नाबाद 26) ने जीत दिलाने की भरसक कोशिश की. मगर वह नाकामयाब रहीं. नतीजन भारतीय टीम 13 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

एमी एडगर और सियाना जिंजर ने चटकाए दो-दो विकेट

लक्ष्य का बचाव करते हुए एमी एडगर और सियाना जिंजर ने क्रमशः दो-दो सफलता प्राप्त की. उनके अलावा टेस फ्लिंटॉफ के खाते में एक विकेट आया.

