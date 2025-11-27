'वर्तमान क्रिकेट में बुमराह से भी आगे है यह तेज गेंदबाज', जसप्रीत बुमराह ने भारत की हार के बाद किया ऐलान

Marco Jansen vs Jaspirt Bumrah: साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत को मिली 2-0 से शर्मनाक हार के बाद भारत के पूर्व दिग्गज इरफान पठान ने उस गेंदबाज के बारे में बात की है जिसे वो बुमराह से भी बेहतर मानते हैं. वह गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के मार्को यान्सन हैं. अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए पठान ने कहा कि "जानसेन बुमराह से आगे थे, अगर हम बैटिंग, बॉलिंग में इम्पैक्ट की बात करें, जिस तरह से वह बाउंस ले रहे थे और विकेट ले रहे थे, हमारे फास्ट बॉलर, जिन्हें हम बेस्ट मानते हैं, अगर हमें लगता है कि बुमराह बेस्ट हैं, अगर कोई विकेट और इम्पैक्ट में उनसे आगे निकल रहा है, तो हम पीछे हैं."

पठान ने भारत की हार पर भी बात की और कहा, "यह बहुत शर्मनाक है कि इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर में कैसा खेला। यह हाल के दिनों में हो रहा है, वे न्यूज़ीलैंड के खिलाफ बुरी तरह हारे और अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी. ऐसा कभी नहीं लगा कि आपके पास बैटिंग और बॉलिंग दोनों में स्किल है, साइमन हार्मर ने वही किया जो सेंटनर ने न्यूज़ीलैंड के लिए भारत में किया था."

साइमन को दो मैचों में 17 विकेट लेने के लिए 'प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़' का अवॉर्ड दिया गया, जिसमें गुवाहाटी में 9 विकेट लेना सबसे खास रहा, जिसमें दूसरी पारी में एक छक्का भी शामिल . बॉलर की काबिलियत की तारीफ करते हुए, उन्होंने स्पिन के खिलाफ इंडिया की "खराब टेक्निक" की भी आलोचना की.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट साइमन हार्मर ने चटकाया. हार्मर ने 17 विकेट लिए तो वहीं, मार्को यान्सन ने 12 विकेट अपने नाम करने में सफलता हासिल की. भारत की औऱ से रविंद्र जडेजा ने 10 विकेट लिए और वो भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने