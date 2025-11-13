महमूदुल हसन जॉय ने बदल दिया बांग्लादेश क्रिकेट का इतिहास, इकबाल के बाद यह कारनामा करने वाले बने दूसरे बल्लेबाज

Mahmudul Hasan Joy, Bangladesh vs Ireland 1st Test Match 2025: मौजूदा समय में आयरलैंड की टीम बांग्लादेश के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला 11 नवंबर से सिलहट में खेला जा रहा है. यहां बांग्लादेशी सलामी बल्लेबाज महमूदुल हसन जॉय ने पारी का आगाज करते हुए इतिहास रच दिया है. वह बांग्लादेश की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में पारी का आगाज करते हुए एक मैच की एक पारी में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं.

तमीम इकबाल के नाम दर्ज है खास रिकॉर्ड

बांग्लादेश की तरफ से टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सबसे बड़ी इनिंग खेलने का रिकॉर्ड पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल के नाम दर्ज है. जिन्होंने 2015 में पाकिस्तान के खिलाफ 206 रनों इनिंग की खेली थी. उनके बाद दूसरे स्थान पर अब महमूदुल हसन जॉय आ गए हैं. बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच सिलहट में जारी पहले टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में उन्होंने पारी का आगाज करते हुए 171 रनों की शतकीय पारी खेली है.

End of a brilliant innings! 👏Mahmudul Hasan Joy departs after a magnificent 171 off 286 balls — a knock full of patience, class, and control. 🇧🇩



Day 3 | 1st Test | Dutch-Bangla Bank Bangladesh 🆚 Ireland Test Series 2025



11-15 Nov 2025 | 9:30 AM | Sylhet International… pic.twitter.com/OsJlCvIOOC — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) November 13, 2025

बांग्लादेश की तरफ से टेस्ट में पारी का आगाज करते हुए सबसे बड़ी इनिंग खेलने वाले ओपनर

206 रन - तमीम इकबाल - बनाम पाकिस्तान - 2015

171 रन - महमूदुल हसन जॉय - बनाम आयरलैंड - 2025

151 रन - तमीम इकबाल - बनाम भारत - 2010

150 रन - इमरूल कायेस - बनाम पाकिस्तान - 2015

138 रन - शहरयार नफीस - बनाम ऑस्ट्रेलिया - 2006

137 रन - महमूदुल हसन जॉय - बनाम दक्षिण अफ्रीका - 2022

सिलहट में खुब चला महमूदुल हसन जॉय का बल्ला

सिलहट टेस्ट की पहली पारी में बात करें महमूदुल हसन जॉय के प्रदर्शन के बारे में तो पारी का आगाज करते हुए वह जबरदस्त लय में नजर आए. टीम के लिए उन्होंने कुल 286 गेंदों का सामना किया. इस बीच 59.79 की स्ट्राइक रेट से 171 रन बन बनाने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 14 चौके और 4 खूबसूरत छक्के देखने को मिले.

यह भी पढ़ें- VIDEO: जिम्बाब्वे की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंची इस्लामाबाद, जानें अब त्रिकोणीय का क्या है शेड्यूल