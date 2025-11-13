विज्ञापन
विशेष लिंक

महमूदुल हसन जॉय ने बदल दिया बांग्लादेश क्रिकेट का इतिहास, इकबाल के बाद यह कारनामा करने वाले बने दूसरे बल्लेबाज

Mahmudul Hasan Joy, Bangladesh vs Ireland 1st Test Match 2025: महमूदुल हसन जॉय ने इतिहास रच दिया है. वह बांग्लादेश की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में पारी का आगाज करते हुए एक मैच की एक पारी में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं.

Read Time: 3 mins
Share
महमूदुल हसन जॉय ने बदल दिया बांग्लादेश क्रिकेट का इतिहास, इकबाल के बाद यह कारनामा करने वाले बने दूसरे बल्लेबाज
Mahmudul Hasan Joy
  • बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच सिलहट में पहला टेस्ट मैच 11 नवंबर से खेला जा रहा है
  • महमूदुल हसन जॉय ने बांग्लादेश के लिए टेस्ट क्रिकेट में पारी की शुरुआत करते हुए 171 रन बनाए
  • यह पारी बांग्लादेश के टेस्ट ओपनरों की दूसरी सबसे बड़ी पारी के रूप में दर्ज हुई है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Mahmudul Hasan Joy, Bangladesh vs Ireland 1st Test Match 2025: मौजूदा समय में आयरलैंड की टीम बांग्लादेश के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला 11 नवंबर से सिलहट में खेला जा रहा है. यहां बांग्लादेशी सलामी बल्लेबाज महमूदुल हसन जॉय ने पारी का आगाज करते हुए इतिहास रच दिया है. वह बांग्लादेश की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में पारी का आगाज करते हुए एक मैच की एक पारी में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं.

तमीम इकबाल के नाम दर्ज है खास रिकॉर्ड

बांग्लादेश की तरफ से टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सबसे बड़ी इनिंग खेलने का रिकॉर्ड पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल के नाम दर्ज है. जिन्होंने 2015 में पाकिस्तान के खिलाफ 206 रनों इनिंग की खेली थी. उनके बाद दूसरे स्थान पर अब महमूदुल हसन जॉय आ गए हैं. बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच सिलहट में जारी पहले टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में उन्होंने पारी का आगाज करते हुए 171 रनों की शतकीय पारी खेली है.

बांग्लादेश की तरफ से टेस्ट में पारी का आगाज करते हुए सबसे बड़ी इनिंग खेलने वाले ओपनर

206 रन - तमीम इकबाल - बनाम पाकिस्तान - 2015

171 रन - महमूदुल हसन जॉय - बनाम आयरलैंड - 2025

151 रन - तमीम इकबाल - बनाम भारत - 2010

150 रन - इमरूल कायेस - बनाम पाकिस्तान - 2015

138 रन - शहरयार नफीस - बनाम ऑस्ट्रेलिया - 2006

137 रन - महमूदुल हसन जॉय - बनाम दक्षिण अफ्रीका - 2022

सिलहट में खुब चला महमूदुल हसन जॉय का बल्ला

सिलहट टेस्ट की पहली पारी में बात करें महमूदुल हसन जॉय के प्रदर्शन के बारे में तो पारी का आगाज करते हुए वह जबरदस्त लय में नजर आए. टीम के लिए उन्होंने कुल 286 गेंदों का सामना किया. इस बीच 59.79 की स्ट्राइक रेट से 171 रन बन बनाने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 14 चौके और 4 खूबसूरत छक्के देखने को मिले.

यह भी पढ़ें- VIDEO: जिम्बाब्वे की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंची इस्लामाबाद, जानें अब त्रिकोणीय का क्या है शेड्यूल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bangladesh, Mahmudul Hasan Joy, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now