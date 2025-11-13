विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO: जिम्बाब्वे की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंची इस्लामाबाद, जानें अब त्रिकोणीय का क्या है शेड्यूल

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम गुरुवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच टी20 त्रिकोणीय सीरीज के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई है.

Read Time: 3 mins
Share
VIDEO: जिम्बाब्वे की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंची इस्लामाबाद, जानें अब त्रिकोणीय का क्या है शेड्यूल
जिम्बाब्वे की टीम त्रिकोणीय सीरीज के लिए पाकिस्तान पहुंच गई है.
  • PCB ने सुरक्षा कारणों से श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 त्रिकोणीय श्रृंखला का कार्यक्रम बदला है
  • नई तिथि अनुसार यह श्रृंखला 18 नवंबर से शुरू होगी और सभी मैच रावलपिंडी में आयोजित होंगे
  • लाहौर में होने वाले पांच मैचों सहित फाइनल अब रावलपिंडी में ही खेले जाएंगे, सभी बोर्ड ने सहमति जताई है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस्लामाबाद में आत्मघाती हमले के मद्देनजर सुरक्षा चिंताओं के कारण श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली टी20 त्रिकोणीय श्रृंखला के कार्यक्रम में बदलाव किया है. नए कार्यक्रम के अनुसार अब यह श्रृंखला 17 नवंबर से बजाय 18 नवंबर से शुरू होगी. इसका दूसरा मैच भी एक दिन बाद 20 नवंबर को खेला जाएगा. इसके अलावा टूर्नामेंट के सभी मैच रावलपिंडी में आयोजित करने का फैसला भी किया गया है. इससे पहले लाहौर को इस प्रतियोगिता के पांच मैचों की मेजबानी करनी थी. इसमें 29 नवंबर को होने वाला फाइनल भी शामिल था, लेकिन तीनों बोर्ड अब केवल रावलपिंडी में ही मैच आयोजित करने पर सहमत हो गए हैं.

पीसीबी ने बयान में कहा, 'कार्यक्रम में बदलाव करने का फैसला क्रिकेट और जिम्बाब्वे क्रिकेट के साथ चर्चा के बाद लिया गया है.' श्रीलंका की टीम मौजूदा एकदिवसीय श्रृंखला में खेलती रहे यह सुनिश्चित करने के लिए रात भर चर्चा हुई जिसके बाद पीसीबी ने यह बयान जारी किया है. जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम गुरुवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद पहुंची.

श्रीलंका के टीम मैनेजर महिंदा हालंगोडा ने कहा कि श्रीलंकाई क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान का द्विपक्षीय दौरा जारी रखेगी तथा कोई भी खिलाड़ी या अधिकारी स्वदेश लौटने की योजना नहीं बना रहा है.

इस्लामाबाद में हुए आतंकवादी हमले के बाद श्रीलंका के आठ खिलाड़ियों ने दौरा जारी रखने को लेकर चिंता व्यक्त की थी. लेकिन एसएलसी द्वारा उनसे बात करने और आश्वासन दिए जाने के बाद उन्होंने दौरा जारी रखने का फैसला किया है.

हालंगोडा ने कहा कि कोई भी खिलाड़ी श्रीलंका नहीं लौटेगा. उन्होंने कहा, 'मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूं.' घटनाक्रम से अवगत एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि खिलाड़ियों को यह समझाने के लिए काफी प्रयास किए गए कि वे पाकिस्तान में सुरक्षित रहेंगे और उन्हें श्रृंखला में खेलना जारी रखना चाहिए.

पीसीबी अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि वह पाकिस्तान दौरा जारी रखने के लिए श्रीलंकाई टीम के आभारी हैं. पीसीबी ने बाद में बाकी बचे दो एकदिवसीय मैचों के कार्यक्रम में भी बदलाव की घोषणा की. पीसीबी ने बताया कि ये दोनों मैच अब रावलपिंडी में शुक्रवार और रविवार को खेले जाएंगे, जबकि पहले ये मैच 13 और 15 नवंबर को खेले जाने थे.

यह भी पढे़ें- IND vs SA, Test Series 2025: रवींद्र जडेजा लगाएंगे रिकॉर्ड का चौका, बदलेगा भारतीय क्रिकेट का इतिहास

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Zimbabwe, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now