खालिदा को बचाने के लिए डॉक्टर लड़ा रहे जान, चीन और ब्रिटेन से बुलाए गए एक्सपर्ट

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की अध्यक्ष खालिदा जिया की हालत नाजुक है और उन्हें बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है. 80 वर्षीय खालिद जिया के इलाज के लिए ब्रिटेन और चीन से अलग-अलग डॉक्टरों की टीम बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंची हुई है. यह टीम एक प्राइवेट हॉस्पिटल, एवरकेयर में उनका उपचार कर रही है, जबकि बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

न्यूज पोर्टल ‘टीबीएसन्यूज डॉट नेट' की खबर के अनुसार, डॉ. रिचर्ड ब्यूल के नेतृत्व में ब्रिटेन से चार सदस्यीय एक्सपर्ट मेडिकल टीम बुधवार, 3 दिसंबर को यहां पहुंची. उसने यहां पहुंचने के तुरंत बाद एवरकेयर अस्पताल में भर्ती खालिदा जिया के स्वास्थ्य की स्थिति की समीक्षा की. वहीं ‘ढाका ट्रिब्यून' अखबार के अनुसार इससे पहले चीन से एक्सपर्ट डॉक्टरों की पांच सदस्यीय टीम सोमवार को ढाका पहुंची थी और देर रात उन्हें हॉस्पिटल में प्रवेश करते देखा गया.

ब्रिटेन और चीन के डॉक्टर इलाज में जुटें

‘टीबीएसन्यूज डॉट नेट' की खबर में अस्पताल के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि ब्रिटेन के डॉक्टरों ने खालिद जिया का इलाज कर रही स्थानीय मेडिकल टीम के साथ प्रारंभिक दौर की बातचीत भी की. वहीं एक सरकारी न्यूज एजेंसी ने BNP के मीडिया प्रकोष्ठ के सदस्य शायरुल कबीर खान के हवाले से बताया कि डॉ. रिचर्ड ब्यूल बुधवार सुबह ढाका पहुंचे. खान ने उम्मीद जताई कि विदेशी मेडिकल एक्सपर्ट्स के आने से जिया की चिकित्सा देखभाल में महत्वपूर्ण प्रगति होगी.

इस बीच, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को निर्देश दिया कि वे उस हॉस्पिटल के पास उतरने और उड़ान भरने का अभ्यास करें, जहां जिया का उपचार किया जा रहा है.

न्यूज पोर्टल ‘बीडीन्यूज24.कॉम' की खबर के अनुसार, अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के ऑफिस से भेजे गए मैसेज में कहा गया है कि विशेष सुरक्षा बल (एसएसएफ) प्रोटोकॉल के तहत एवरकेयर हॉस्पिटल के पास दो मैदानों में गुरुवार को दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे के बीच हेलीकॉप्टर को उतारने और उड़ान भरने का अभ्यास किया जाएगा.

अंतरिम सरकार द्वारा सोमवार को जिया को ‘अति महत्वपूर्ण व्यक्ति' घोषित किया था और उनकी सुरक्षा के लिए एसएसएफ की तैनाती की गई थी. अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने जनता से हेलीकाप्टर उतारने या उड़ान भरने के अभ्यास के संबंध में ‘किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार या भ्रम से बचने' का आग्रह किया है.

खालिद जिया को क्या हुआ है?

खालिदा जिया को हृदय और फेफड़ों में संक्रमण की शिकायत के बाद 23 नवंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वह तीन बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं.

अस्पताल में भर्ती होने के चार दिन बाद, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ने पर उन्हें ‘कोरोनरी केयर यूनिट' (सीसीयू) में भर्ती किया गया. BNP के उपाध्यक्ष एडवोकेट अहमद आजम खान ने बताया था कि जिया की हालत और बिगड़ने पर रविवार रात उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है.

