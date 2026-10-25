MI के हेड कोच बनते ही पोलार्ड ने CSK को दिया बड़ा झटका, ठुकराया लाखों का कॉन्ट्रैक्ट

किरोन पोलार्ड ने जोबर्ग सुपर किंग्स (JSK) मैनेजमेंट को बता दिया है कि वह आगामी SA20 सीजन में उपलब्ध नहीं रहेंगे. मुंबई इंडियंस टीम के हेड कोच के रूप में आधिकारिक तौर पर नियुक्त होने के एक दिन बाद, त्रिनिदाद के इस खिलाड़ी ने जोहानसबर्ग स्थित फ्रेंचाइजी (जो चेन्नई सुपर किंग्स की दक्षिण अफ़्रीकी सब्सिडियरी है) के लिए न खेल पाने की जानकारी दी. दिलचस्प बात यह है कि JSK जिस लीग का हिस्सा है, उसमें मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट की MI केप टाउन टीम भी शामिल है.

पोलार्ड के इस फैसले से एक ऐसी स्थिति टल गई है, जो आगे चलकर उलझन या असहजता पैदा कर सकती थी. हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर पोलार्ड किसी दूसरी लीग में किसी और फ्रेंचाइजी के लिए खेलते, तो MI मैनेजमेंट को इससे कोई आपत्ति नहीं होती.

पोलार्ड के इस फैसले की खबर सामने आने से पहले, MI के एक सूत्र ने क्रिकबज को बताया था, 'यह पूरी तरह से किरोन पोलार्ड पर निर्भर है. हमने उन्हें कोई निर्देश नहीं दिया है.' निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि सभी पक्षों ने समझदारी से काम लिया है.

1.5 मिलियन रैंड में पोलार्ड को खरीदा

इस महीने की शुरुआत में हुए SA20 ऑक्शन में मुंबई इंडियंस केप टाउन मैनेजमेंट ने पोलार्ड के लिए बोली नहीं लगाई, जिसके बाद जोबर्ग सुपर किंग्स ने उन्हें 1.5 मिलियन रैंड (R1.5 million) में खरीद लिया. इसके बजाय, MICT ने उसी कीमत पर शिमरोन हेटमायर को खरीदा, जिससे क्रिकेट जगत, खासकर फ्रेंचाइजी सर्किट में लोग हैरान रह गए. उस समय, MI मैनेजमेंट ने कहा था कि वे पोलार्ड के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे और इस उम्मीद में नहीं बैठ सकते थे कि कोई और टीम उन पर बोली नहीं लगाएगी.

SA20 ऑक्शन में पोलार्ड के लिए बोली न लगाने के फैसले पर, MI के एक सूत्र ने समझाया, 'यह सब ऑक्शन के ऑर्डर पर निर्भर था. हेटमायर और पोलार्ड दोनों ही मिडिल ऑर्डर में एक जैसी भूमिका निभाते हैं. हेटमायर का नाम पहले आ गया, और हम पोलार्ड के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे. इसकी क्या गारंटी थी कि कोई और टीम हमारे साथ मुकाबला नहीं करेगी और हम उन्हें ऑक्शन में हासिल कर ही लेंगे?'

जिस लीग में मुंबई इंडियंस की मौजूदगी होती है, वहां पोलार्ड ने कभी भी MI या उसकी सब्सिडियरी टीमों के अलावा किसी और फ्रेंचाइजी के लिए नहीं खेला है. उन्होंने कुछ साल पहले IPL से संन्यास ले लिया था, लेकिन वे दुनिया भर की अन्य लीगों में MI के स्वामित्व वाली टीमों - जैसे MICT (12 मैच) और MINY (30 मैच) - के लिए खेलते रहे हैं. उन्होंने ILT20 में MI एमिरेट्स के लिए भी (25 मैच) खेला है. 2024 से 2026 तक, वह तीनों टीमों का हिस्सा रहे. वह CPL में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं, जहां MI की कोई मौजूदगी नहीं है.

वह 'द हंड्रेड' में MI लंदन टीम के हेड कोच हैं. पोलार्ड 2010 में IPL में मुंबई इंडियंस से जुड़े और 2022 तक 13 सीजन तक टीम के लिए खेले. वह टीम की सभी पांच खिताबी जीतों का हिस्सा रहे हैं. CSK और सभी 'सुपर किंग्स' फ्रेंचाइजी के CEO काशी विश्वनाथन ने पुष्टि की, 'उन्होंने हमें बता दिया है कि वह जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए नहीं खेल पाएंगे. अब हम उनके विकल्प की तलाश करेंगे।" SA20 का पाँचवाँ सीज़न 17 जनवरी से 21 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा.

इस बीच, यह पता चला है कि MI मैनेजमेंट ने लगभग तीन-चार दिन पहले ही पोलार्ड को हेड कोच बनाने का फैसला कर लिया था. उन्हें गुरुवार को चर्चा के लिए मुंबई बुलाया गया था, और अगले कुछ दिनों तक चली बातचीत के बाद उन्हें हेड कोच के रूप में पक्का कर दिया गया. MI मैनेजमेंट का मानना ​​है कि फ्रेंचाइजी के एक दिग्गज खिलाड़ी के तौर पर, पोलार्ड का पूरे ड्रेसिंग रूम में, यहां तक कि सीनियर खिलाड़ियों के बीच भी, बहुत सम्मान है.

मुंबई को पोलार्ड पर पूरा भरोसा

नीता अंबानी की बातों से पोलार्ड को बैटिंग कोच से हेड कोच के पद पर प्रमोट करने के पीछे की सोच साफ हो जाती है. टीम की मालकिन ने कहा, "पोलार्ड 22 साल की उम्र में मुंबई इंडियंस से जुड़े थे और पिछले 16 सालों में हमारे परिवार का एक अहम हिस्सा बन गए हैं. एक खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने हमें कई यादगार पल दिए, और एक कोच के रूप में भी वह लगातार अपना अनुभव, जुनून और खेल की गहरी समझ हमारे साथ साझा करते रहे हैं. हमें खुशी है कि वह हेड कोच के रूप में यह नई जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. 'पॉली' जानते हैं कि MI की जर्सी पहनने का क्या मतलब है और 'पलटन' (टीम) के लिए खेलने के लिए किस तरह के जज्बे की जरूरत होती है.'

पोलार्ड को हार्दिक पांड्या के काफी करीब माना जाता है, और ऐसी चर्चा है कि हार्दिक को ट्रेड (दूसरी टीम में भेजे जाने) के लिए उपलब्ध रखा गया है. क्या उनकी नियुक्ति के बाद MI प्रबंधन इस ऑलराउंडर से जुड़े किसी संभावित ट्रेड पर फिर से विचार करेगा, यह फिलहाल केवल अटकलों का विषय है. एक ऐसे समय में जब फ्रेंचाइजी को नए कप्तान की तलाश है, रोहित शर्मा के साथ पोलार्ड की करीबी दोस्ती भी काफी मायने रखती है. पोलार्ड की नियुक्ति ने अब ट्रेड और कप्तानी, दोनों ही मोर्चों पर नई संभावनाएं और नए सवाल खड़े कर दिए हैं.