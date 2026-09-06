सरनेम का मतलब है तबाही...बिट्टू तबाही की नदी सफाई मुहिम पर केविन पीटरसन का पोस्ट वायरल

मध्य प्रदेश के BSc छात्र बिट्टू तबाही, प्रदूषित अजनार नदी को साफ़ करने का मिशन शुरू करने के बाद इंटरनेट पर छा गए हैं. नदी की हालत सुधारने की उनकी कोशिशों की दुनिया भर में तारीफ हुई है और लोगों का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर गया है. वहीं, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने बिट्टू की पहल पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जो काफी वायरल है. पीटरसन ने बिट्टू के अनोखे सरनेम का ज़िक्र करते हुए मज़ाक में लिख " इस सरनेम का मतलब "तबाही" (destruction) होता है", साथ ही उन्होंने नदी साफ करने के लिए इस युवा छात्र के काम की तारीफ भी की. यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर बिट्टू की जमकर तारीफ भी हो रही है.

बिट्टू तबाही' कौन हैं?

'बिट्टू तबाही' का असली नाम सुरेंद्र सिंह चौधरी है, बिट्टू मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले के ब्यावरा के रहने वाले एक स्टूडेंट और पर्यावरण वॉलंटियर हैं. अजनार नदी के किनारे एक स्थानीय मंदिर के पास प्लास्टिक, काई, कीचड़ और बदबू के जमावड़े को देखकर वे परेशान हो गए और उन्होंने सरकारी कार्रवाई का इंतज़ार न करने का फ़ैसला किया. उन्होंने 26 जनवरी, 2026 को गणतंत्र दिवस पर अपना सफ़ाई अभियान शुरू किया. शुरुआत में तो उन्होंने कुछ दोस्तों के साथ काम शुरू किया, लेकिन जल्द ही यह पहल काफ़ी हद तक अकेले ही किया जाने वाला मिशन बन गई. बिना किसी सुरक्षा उपकरण के और तैरना न जानने के बावजूद, सिर्फ़ बुनियादी औज़ारों की मदद से उन्होंने अपने हाथों से नदी से कई टन कचरा निकाला.

असल में, नदी को साफ़-सुथरा बनाने के लिए ज़रूरी सामान का इंतज़ाम करने में उन्होंने अपने ही पैसे खर्च किए. 'द ओशन क्लीनअप' के फ़ाउंडर और CEO बोयन स्लैट की नज़र X (ट्विटर) पर बिट्टू के काम को दिखाने वाली एक पोस्ट पर पड़ी और उन्होंने उन्हें अपनी संस्था के लिए काम करने का मौका दिया.

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