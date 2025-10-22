Kagiso Rabada: कगिसो रबाडा ने तोड़ा 119 साल पुराना रिकॉर्ड, नंबर-11 पर ठोका अर्द्धशतक, पाकिस्तानी गेंदबाजों का किया बुरा हाल

Kagiso Rabada Breaks 119-Year-Old Record: दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में हो रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट में बल्ले से धमाल मचाया है. नंबर-11 पर आकर रबाडा ने टेस्ट में 116.39 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 235 के स्कोर पर 8 विकेट गंवा दिए थे और टीम 250 का स्कोर पार करती नहीं दिख रही थी, लेकिन रबाडा ने अपने टेस्ट करियर का पहला अर्द्धशतक जड़कर यह सुनिश्चित किया कि मेहमान टीम का स्कोर 400 के पार हो. इस दौरान रबाडा ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया.

तोड़ा 119 साल पुराना रिकॉर्ड

बुधवार को सीरीज के दूसरे मैच के तीसरे दिन रबाडा ने 61 गेंदों पर 4 चौके और 4 छक्कों के दम पर 71 रनों की पारी खेली. कगिसो रबाडा ने इस पारी के दम पर दक्षिण अफ्रीका के लिए नंबर-11 पर आकर टेस्ट की किसी एक पारी में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

उनसे पहले यह रिकॉर्ड बर्ट वोगलर के नाम पर था. 1906 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए केपटाउन टेस्ट की पहली पारी में वोगलर दक्षिण अफ्रीका के लिए 62 रन बनाकर नाबाद रहे थे. जबकि इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर पैट सिम्कोक्स हैं, जिन्होंने 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐडिलेड में 54 रनों की पारी खेली थी. मोर्ने मोर्कल 40 रनों की पारी के साथ चौथे स्थान पर हैं जबकि डेन पैटर्सन ने इंग्लैंड के खिलाफ 2020 में 39 रनों की पारी खेली थी और वो पांचवें स्थान पर हैं.

बात अगर टेस्ट क्रिकेट में 11वें नंबर के बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा रन बनाने के ओवरऑल रिकॉर्ड की करें तो यह ऑस्ट्रेलिया के एश्टन एगर के नाम है. एगर ने जुलाई 2013 में एशेज टेस्ट की पहली पारी में नॉटिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ 101 गेंदों में 98 रन बनाए थे. उनके बाद टीनो बेस्ट, जेम्स एंडरसन और जहीर खान हैं, जिन्होंने क्रमश: 95, 81 और 75 रन बनाए थे. बुधवार को रबाडा की 71 रनों की पारी ने उन्हें टेस्ट में 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के बाद एक पारी में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में 5वें स्थान पर लाने में मदद की.

दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में बनाई बढ़त

पाकिस्तान ने पहली पारी में 333 रन बनाए थे. इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका पहली पारी में पिछड़ती दिख रही थी. लेकिन राबाड और मुथुसामी ने आखिरी विकेट के लिए 98 रनों की साझेदारी कर टीम को 71 रनों की बढ़त दिलाई. मुथुसामी ने इससे पहले केशव महाराज के साथ 9वें विकेट के लिए 71 रनों की साझेदारी की. मुथुसामी 89 रन बनाकर नाबाद रहे.

रबाडा जब बल्लेबाजी कर रहे थे, तब पाकिस्तानी गेंदबाज बचते हुए नजर आए. रबाडा ने इस दौरान शाहीन के एक ओवर में चौका और छक्का भी जड़ा. 120वें ओवर की तीसरी गेंद पर रबाडा को आसिफ अफरीदी ने पवेलियन वापस भेज दिया. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने बड़ा शॉर्ट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन कनेक्शन सही नहीं हुआ था और अब्दुल्ला शफीक ने उनका कैच लपका.

