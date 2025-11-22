विज्ञापन
दक्षिण अफ्रीका में 'भारत को जानिए' क्विज के विजेताओं से मिले प्रधानमंत्री मोदी

'भारत को जानिए' क्विज विदेश मंत्रालय की एक पहल है, जो दुनिया भर में फैले भारतीय मूल के लोगों और विदेशी नागरिकों के लिए आयोजित की जाती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में 'भारत को जानिए' (Bharat Ko Janiye) क्विज के विजेताओं से मुलाकात की. यह क्विज भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है जिसका उद्देश्य अप्रवासी भारतीयों को भारत के इतिहास, संस्कृति, विरासत और विकास के बारे में अधिक जानने के लिए प्रोत्साहित करना है. प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस तरह के कार्यक्रम वास्तव में हमारे विदेशों में रहने वाले समुदाय के भारत के साथ जुड़ाव को मजबूत करते हैं.

उद्देश्य और महत्व

'भारत को जानिए' क्विज विदेश मंत्रालय की एक पहल है, जो दुनिया भर में फैले भारतीय मूल के लोगों और विदेशी नागरिकों के लिए आयोजित की जाती है. इस क्विज के जरिए युवा पीढ़ी को भारत के अतीत और वर्तमान की उपलब्धियों से परिचित कराया जाता है.

प्रधानमंत्री ने विजेताओं से मिलकर उनके उत्साह की सराहना की और उन्हें भारत के प्रति अपने ज्ञान और प्रेम को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया. इस तरह के कार्यक्रम भारतीय संस्कृति के प्रचार में अहम भूमिका निभाते हैं.

दक्षिण अफ्रीका में विजेताओं से प्रधानमंत्री की मुलाकात इस बात को दर्शाती है कि सरकार वैश्विक भारतीय समुदाय को कितना महत्व देती है. यह मुलाकात सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देती है और सुनिश्चित करती है कि विदेशों में रहने वाली भारतीय मूल की अगली पीढ़ियां भी अपनी जड़ों से जुड़ी रहें.

