NDTV Golf Pro-Am की शुरुआत, पूर्व क्रिकेटर कपिल देव समेत आएंगे कई दिग्गज, जानिए क्या है खास

आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खेल को पसंद करने वाले लोगों को खेलने का अवसर बहुत ही कम मिलता है. अगर वह काम काज से समय निकाल भी लेते हैं तो उन्हें खेल के प्रति जोशीले लोग और उचित स्थान नहीं मिल पाता है. उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए एनडीटीवी ने एक नई पहल की है. वह खेल के प्रति जुनूनी लोगों के लिए एनडीटीवी गोल्फ प्रो-एएम (NDTV Golf Pro-Am) का मंच लेकर आई है. जहां खेल प्रेमी वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी कपिल देव के साथ गोल्फ का लुत्फ उठा सकते हैं.

टूर्नामेंट का आयोजन शनिवार (22 नवंबर 2025) को ग्रेटर नोएडा स्थित जेपी ग्रीन्स गोल्फ कोर्स में किया जाएगा. यहां आपको पेशेवर गोल्फर से लेकर नेता और खेल जगत की प्रमुख हस्तियां शिरकत करती हुई नजर आएंगी. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए दोपहर 12 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा. 12:15 पर खिलाड़ी लंच करेंगे. इसके पश्चात 12:30 बजे एनडीटीवी के सीईओ और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल खिलाड़ियों के सामने स्पीच देंगे.

दोपहर 1:00 बजे से शॉटगन प्रतियोगिता शुरू होगी. शाम 6:30 बजे खिलाड़ी होल्डिंग एरिया में वापस आएंगे. जिसके बाद शाम शाम 7:00 बजे से पुरस्कार वितरण समारोह शुरू होगा. जीतने वाले खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि मीनाक्षी लेखी, सीईओ और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल पुरस्कार वितरित करेंगे. शाम 7:30 बजे टूर्नामेंट का समापन किया जाएगा. इसके बाद शाम 7:35 बजे खिलाड़ियों और मेहमानों के लिए एक छोटी सी डिनर पार्टी रखी गई है.

संक्षिप्त विवरण

एनडीटीवी गोल्फ प्रो-एएम

तारीख: 22 नवंबर, 2025

स्थान: जेपी ग्रीन्स गोल्फ कोर्स, ग्रेटर नोएडा

एम्सी: राहेशा सहगल

12:00 दोपहर: रजिस्ट्रेशन शुरू होगा

12:15 दोपहर: ब्रंच

12:30 दोपहर: NDTV द्वारा स्वागत संबोधन और

राहुल कंवल (सीईओ एवं एडिटर-इन-चीफ, NDTV),

अमितदीप जोहल (सीईओ, PGTI),

कपिल देव (प्रेसिडेंट, PGTI) के साथ संवाद

12:45 दोपहर: प्लेयर ब्रीफिंग

1:00 दोपहर: शॉटगन स्टार्ट

6:30 शाम: खिलाड़ी होल्डिंग एरिया में वापसी करेंगे

7:00 शाम: पुरस्कार वितरण समारोह

(मुख्य अतिथि मीनाक्षी लेखी सहित,

राहुल कंवल, अमितदीप जोहल, और प्रायोजकों की उपस्थिति में)

7:30 शाम: NDTV द्वारा समापन संबोधन

7:35 शाम: कॉकटेल और डिनर

