चोट की वजह से WPL के मेगा ऑक्शन से कुछ घंटे पहले स्टार लेफ्ट-आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हुई बाहर

WPL 2026 Mega Auction: 2026 WPL मेगा ऑक्शन शुरू होगा मार्की सेट में आठ खिलाड़ी शामिल हैं, सोफी, भारत की दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह ठाकुर की जोड़ी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली और मेग लैनिंग की जोड़ी, दक्षिण अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट और न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन और अमेलिया केर की जोड़ी.

  • ऑस्ट्रेलियाई लेफ्ट-आर्म स्पिनर जोनासेन कंधे की चोट के कारण 2026 विमेंस प्रीमियर लीग मेगा ऑक्शन से बाहर हो गई
  • जेस जोनासेन पहले तीन WPL सीज़न में दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा रही हैं और लगातार रनर-अप रही हैं
  • चोटिल खिलाड़ी प्रतीक रावल, यास्तिका भाटिया और वीजे जोशीथा को 15 सदस्यों वाली टीम में शामिल नहीं किया जा सकेगा
WPL 2026 Mega Auction: 2026 विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के मेगा ऑक्शन से कुछ घंटे पहले, ऑस्ट्रेलिया की लेफ्ट-आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर जेस जोनासेन चोट के कारण प्लेयर पूल से बाहर हो गई हैं. इस मामले से जुड़े सूत्रों ने गुरुवार को IANS को बताया कि बुधवार को ज़रूरी प्री-ऑक्शन ब्रीफिंग के दौरान सभी पांच फ्रेंचाइजी को जेस की गैर-मौजूदगी के बारे में ऑफिशियली बता दिया गया था. जेस पहले तीन WPL सीज़न में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का हिस्सा थीं, जहाँ वे सभी मौकों पर रनर-अप रही थीं. हालांकि जेस मौजूदा विमेंस बिग बैश लीग (WBBL) में ब्रिस्बेन हीट के लिए खेल रही हैं, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि कंधे की दिक्कत, जिसे वह लंबे समय से मैनेज कर रही थीं, WPL ऑक्शन और उसके बाद के सीज़न के लिए उनकी गैर-मौजूदगी का कारण है.

सोफी मोलिनक्स के रजिस्टर न होने की वजह से कुछ टीमें उन्हें ऑक्शन में लेने के लिए उत्सुक थीं, लेकिन अब वह स्ट्रैटेजी बदल दी गई है और एक दिन पहले उनकी अनुपलब्धता के बारे में बताए जाने के कारण बैकअप प्लान पर चर्चा की जा रही है. सूत्रों ने कहा, "यह कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर दूसरे लेफ्ट-आर्म स्पिनर, खासकर भारतीय खिलाड़ियों के पूल में, उनके लिए ज़्यादा खरीदार होंगे या मेगा ऑक्शन में उनकी कीमत बढ़ जाएगी."

दूसरे प्रमुख लेफ्ट-आर्म स्पिन बॉलिंग ऑप्शन जो काम के ऑल-राउंडर भी हैं, वे हैं इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन, साउथ अफ्रीका की क्लो ट्रायोन, साथ ही भारत की एन श्री चरणी, राधा यादव, तनुजा कंवर, और उनके बाद परुनिका सिसोदिया, भारती रावल, वैश्वी शर्मा, आयुषी शुक्ला, मन्नत कश्यप शुचि उपाध्याय और त्रिवेणी वशिष्ठ जैसे युवा खिलाड़ी हैं. यह भी पता चला है कि प्री-ऑक्शन ब्रीफिंग में, सभी पांच फ्रेंचाइजी को बताया गया था कि भारत की ओपनर प्रतीक रावल, विकेटकीपर-बल्लेबाज यास्तिका भाटिया और अनकैप्ड सीमर वीजे जोशीथा चोटों से जूझ रहे हैं, हालांकि उनके नाम ऑक्शन पूल में बने हुए हैं.

प्रतीका नवी मुंबई में बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड कप लीग गेम में लगी टखने की चोट से उबर रही हैं, जबकि यास्तिका को विशाखापत्तनम में प्री-टूर्नामेंट कैंप में बाएं घुटने में चोट लगने के कारण वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद ACL सर्जरी करवानी पड़ी थी. यह भी पता चला है कि घायल तीनों को ज़रूरी 15 सदस्यों वाली टीम में नहीं गिना जा सकता (हालांकि 18 लोग कॉम्पिटिशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टीम की ताकत हैं), और अगर उन्हें चुना जाता है, तो टीमें उनके लिए रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ सकतीं.

IANS को यह भी पता चला है कि भारत की सीम-बॉलिंग ऑल-राउंडर पूजा वस्त्राकर कंधे की सर्जरी के बाद अभी पूरी तरह से फिट नहीं हैं, लेकिन उनका नाम फिर भी ऑक्शन में शामिल होगा. पूजा पहले दो WPL सीज़न में मुंबई इंडियंस का हिस्सा थीं, जिसमें 2023 का टाइटल जीतने वाला कैंपेन भी शामिल है, इससे पहले कि चोट के कारण वह 2025 सीज़न से बाहर हो गईं.

2026 WPL मेगा ऑक्शन शुरू होगा मार्की सेट में आठ खिलाड़ी शामिल हैं, सोफी, भारत की दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह ठाकुर की जोड़ी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली और मेग लैनिंग की जोड़ी, दक्षिण अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट और न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन और अमेलिया केर की जोड़ी.

Australia Women, Women's Premier League 2026, Cricket
