लुधियाना के बढ़ई का वो बेटा, जो बन गया एशिया कप 2025 में इस टीम का कप्तान

Who is Jatinder Singh? एशिया कप के 17वें सीजन में जरूर ओमान की टीम कुछ खास करिश्मा नहीं दिखा पाई. मगर उनके कप्तान जतिंदर सिंह लगातार सुखियों में रहे. आपको जानकर हैरानी होगी कि जतिंदर जरूर ओमान की तरफ से मैदान में छक्के-चौके लगाते हैं. मगर उनका जन्म भारत में हुआ था. जी हां, जतिंदर का जन्म पांच मार्च साल 1989 में पंजाब के लुधियाना शहर में एक बढ़ई परिवार में हुआ था. उनके पिता गुरमेल सिंह बढ़ई का ही काम काज करते थे. साल 1975 में जब उन्हें मौका मिला तो वह ओमान चले गए और वहां रॉयल ओमान पुलिस में बढ़ई (कारपेंटर) का काम करने लगे. बाद में जब वह वहां सेट हो गए तो साल 2003 में अपने परिवार को भी लेकर ओमान चले गए और वहीं रच बस गए. यही वजह है कि जतिंदर भारतीय होने के बावजूद ओमान की तरफ से जलवा बिखेरते हैं.

पढ़ाई के दिनों में ही जतिंदर ने खेलना शुरू कर दिया क्रिकेट

होनहार जतिंदर ने अपने पढ़ाई के दिनों में ही मस्कट में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था. लगातार बेहतरीन प्रदर्शन का उन्हें इनाम भी मिला और साल 2015 में इंटरनेशनल डेब्यू करने में कामयाब रहे. उनका पहला मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में हुआ था. डेब्यू मुकाबले में वह चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंद में 18 रन बनाने में कामयाब रहे.

जतिंदर सिंह का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

जतिंदर सिंह मौजूदा समय में ओमान की टीम के कप्तान हैं. खबर लिखे जाने तक उन्होंने अपनी टीम के लिए कुल 61 वनडे और 67 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से वनडे की 60 पारियों में 29.37 की औसत से 1704 और टी20 की 67 पारियों में 24.20 की औसत से 1452 रन निकले हैं. वनडे फॉर्मेट में जतिंदर के नाम चार शतक और नौ अर्धशतक एवं टी20 में आठ अर्धशतक दर्ज है.

