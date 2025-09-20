विज्ञापन
Umar Gul Big Statement: पाकिस्तानी पूर्व तेज गेंदबाज उमर गुल ने बताया है कि कहां गेंदबाजी करने पर अभिषेक शर्मा रन नहीं बना सकते हैं.

'फिर ये आपको हिट...', उमर गुल ने बुन दिया जाल, बताया अभिषेक शर्मा कैसे होंगे आउट, VIDEO
  • भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी विपक्षी टीमों के लिए चुनौतीपूर्ण और डराने वाली साबित हो रही है
  • उमर गुल ने अभिषेक शर्मा के फ्रंट फुट और बैट फ्लो पर ध्यान देते हुए उनकी तकनीक का विश्लेषण किया है
  • उमर गुल के अनुसार अभिषेक शर्मा गेंद को लांग हैंडल से पकड़ते हुए खुद को एक फिट का गैप देते हैं
Umar Gul Big Statement: भारतीय टीम के विध्वंसक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी से मौजूदा समय में सभी विपक्षी टीमें सहमी हुई हैं. लोग लगातार उनकी कमजोर कड़ी को ढूंढने में लगे हुए हैं. मगर अबतक उन्हें कुछ खास कामयाबी हाथ नहीं लगी है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व तेज उमर गुल ने इसी कड़ी में खास बातचीत की है. उन्होंने ptvsports_official के साथ हुई चर्चा के दौरान भारतीय स्टार के बारे में बातचीत करते हुए कहा, 'मैं अभी उसकी बल्लेबाजी देख रहा था. उसके बैट फ्लो और फ्रंट फुट पर मेरी नजर थी. उनका बैट फ्लो जो है ना वो गली पॉइंट से आता है. दूसरे बल्लेबाजों के भी यहीं से आते हैं. वो बैट को लांग हैंडल से पकड़ते हैं. बल्लेबाजी के दौरान ये क्या करता है अपने आपको एक फिट का गैप देता है. उसका सिर सीधा होता है, मगर अपने आपको थोड़ा सा खोल कर रखता है. ऐसे में इसको जहां वो एक फुट का जगह ढूंढता हैं. वहां गेंद मिल जाए तो वो आपको कहीं भी हिट कर सकता है. ये आपको सामने भी मार सकता है और एक्स्ट्रा कवर पर भी शॉट लगा सकता है.'

उमर गुल ने अपना विचार साझा करते हुए आगे कहा, 'जैसा की मिस्बाह (मिस्बाह उल हक) भाई ने कहा उसके फ्रंट फुट के पास और उसके करीब गेंद डालनी चाहिए. फिर ये आपको हिट नहीं कर पाएगा.'

आपको बता दें कि जारी एशिया कप टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं. खबर लिखे जाने तक उन्होंने भारतीय टीम के लिए तीन मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से तीन पारियों में 99 रन निकले हैं. 

युवा विध्वंसक बल्लेबाज ने UAE के खिलाफ 16 गेंदों में 187.50 की स्ट्राइक रेट से 30, पाकिस्तान के खिलाफ 13 गेंदों में 238.46 की स्ट्राइक रेट से 31 और ओमान के खिलाफ 15 गेंदों में 253.33 की स्ट्राइक रेट से 38 रन बनाए हैं. 

