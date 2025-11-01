विज्ञापन
विशेष लिंक

बुमराह का नहीं है कोई जवाब, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20I में यह कारनामा करने वाले बने दुनिया के पहले गेंदबाज

Jasprit Bumrah, India vs Australia: जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले दुनिया के संयुक्त रुप से पहले गेंदबाज बन गए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
बुमराह का नहीं है कोई जवाब, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20I में यह कारनामा करने वाले बने दुनिया के पहले गेंदबाज
जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास
  • IND vs AUS के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज के दूसरे मैच में भारत को 40 गेंद शेष रहते हार का सामना करना पड़ा
  • जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवरों में 26 रन देकर 2 विकेट लिए, जिसमें मिचेल ओवेन और मैट शॉर्ट शामिल थे
  • बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले संयुक्त रूप से पहले गेंदबाज बन गए हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Jasprit Bumrah, India vs Australia: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला बीते शुक्रवार (31 अक्टूबर 2025) को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया. जहां भारतीय टीम को 40 गेंद शेष रहते 4 विकेट के बड़े अंतर से शिकस्त का करना पड़ा. पिछले मुकाबले में जरूर भारतीय टीम को कामयाबी हाथ नहीं लगी. मगर स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन शानदार रहा. उन्होंने अपनी टीम के लिए कुल 4 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 6.50 की इकोनॉमी से 26 रन खर्च करते हुए 2 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके शिकार मिचेल ओवेन के अलावा मैट शॉर्ट बने. बुमराह ने ओवेन को संजू सैमसन, जबकि शॉर्ट को बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया.

जसप्रीत बुमराह के नाम जुड़ी बड़ी उपलब्धि

मैच के दौरान भारतीय स्टार ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की. वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले दुनिया के संयुक्त रुप से पहले गेंदबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और की नहीं बल्कि पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज सईद अजमल की बराबरी की है. अजमल ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 19 विकेट चटकाए थे, जबकि कल के मुकाबले के बाद बुमराह के नाम भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 19 विकेट हो गए हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20I क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले गेंदबाज

19 - जसप्रीत बुमराह (भारत) - 15 पारी

19 - सईद अजमल (पाकिस्तान) - 11 पारी

17 - मोहम्मद आमिर (पाकिस्तान) - 10 पारी

17 - मिचेल सैंटनर (न्यूजीलैंड) - 12 पारी

बुमराह का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें जसप्रीत बुमराह के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने देश के लिए खबर लिखे जाने तक कुल 77 मैच खेले हैं. इस बीच उनको 75 पारियों में 17.75 की औसत से 98 सफलता प्राप्त हुई है. 7 रन खर्च कर एक मैच में 3 विकेट चटकाने का कारनामा एक मैंच में उनका अबतक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

यह भी पढ़ें- W,W,W: रोमारियो शेफर्ड ने हैट्रिक लेकर रचा इतिहास, बन गए वेस्टइंडीज के लिए खास, VIDEO

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Jasprit Jasbirsingh Bumrah, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now