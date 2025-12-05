17 लाख का हीरे वाला अंडा निगल लिया... न्यूजीलैंड में तो चोर ने हद कर दी, पुलिस ने ऐसे पकड़ा

न्यूजीलैंड में तो एक चोर ने हद ही कर दी. उसने अंडे के आकार का हीरा जड़ा लॉकेट चुराने के लिए उसे निगल ही लिया. कीमत 17 लाख रुपए से भी अधिक. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस का कहना है कि न्यूजीलैंड के इस व्यक्ति से उस हीरा जड़ित लॉकेट को "बरामद" कर लिया गया है, जिसे उसने निगल लिया था. रिपोर्ट के अनुसार इस लॉकेट का नाम फैबर्ज अंडा है, जिसकी कीमत NZ$33,585 (भारतीय करेंसी में 17 लाख रुपए से अधिक है). पुलिस अधिकारी ने कहा है कि पेट में पहुंच चुके इस लॉकेट को "प्राकृतिक" तरीके से बरामद किया गया है. उन्होंने बीबीसी को बताया कि लॉकेट को बाहर निकालने के लिए डॉक्टर को नहीं बुलाना पड़ा.

रिपोर्ट के अनुसार लगभग एक सप्ताह पहले पुलिस ने सेंट्रल ऑकलैंड के पैट्रिज ज्वैलर्स में 32 साल के इस व्यक्ति को लॉकेट निगलने के कुछ ही मिनटों बाद ही गिरफ्तार कर लिया था. इस ज्वैलर्स की वेबसाइट के अनुसार इस लॉकेट में 60 सफेद हीरे और 15 नीले नीलमणि जड़ी हैं. जब इसे खोला जाता है तो इसके अंदर से 18 कैरेट सोने का छोटा सा ऑक्टोपस शेप की ज्वैलरी निकलती है.

इस शख्स पर चोरी का आरोप लगाया गया है. इस सप्ताह की शुरुआत में, न्यूजीलैंड पुलिस ने कहा कि इस चोर का मेडिकल कराया गया है और उसकी लगातार निगरानी की जा रही है. पुलिस ने तब कहा था, "चूंकि व्यक्ति पुलिस हिरासत में है, और जो कुछ हुआ है उसकी परिस्थितियों को देखते हुए उस पर निगरानी रखना हमारा काम है."

ऑक्टोपसी अंडा 1983 में इसी नाम की जेम्स बॉन्ड फिल्म से इंसपायर होकर बनाया गया है. यह फिल्म फैबर्ज अंडे की डकैती पर आधारित है. गौरतलब है कि फैबर्ज एक विश्व-प्रसिद्ध जौहरी है जिसकी स्थापना दो शताब्दियों से भी पहले रूस में हुई थी. यह जौहरी कंपनी अपने रत्नों और कीमती धातुओं से बने अंडों के लिए प्रसिद्ध है.

