Islamabad Blast: श्रीलंकाई खिलाड़ियों को अपने ही बोर्ड से मिल रही है चेतावनी, पाकिस्तान छोड़ने पर मिलेगी सजा!

इस्लामाबाद में हुए धमाके के बाद श्रीलंकाई क्रिकेटर डरे हुए हैं और वह सुरक्षा संबंधी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं. मगर श्रीलंका क्रिकेट ने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को सुरक्षा चिंताओं के चलते पाकिस्तान दौरे को बीच में छोड़ने पर ‘औपचारिक समीक्षा’ की चेतावनी दी है.

Sri Lanka Cricket Team
  • इस्लामाबाद में हुए बम धमाके के बाद श्रीलंकाई क्रिकेट टीम ने सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है
  • श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को पाकिस्तान दौरे के दौरान सुरक्षा का आश्वासन दिया है
  • कई श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने दौरा रद्द करने की मांग की, लेकिन बोर्ड ने गंभीर परिणाम की चेतावनी दी है
Islamabad Blast: राजधानी इस्लामाबाद में हुए बम विस्फोट के बाद पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है. श्रीलंकाई टीम भी सहमी हुई है. दरअसल, मौजूदा समय में दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का दूसरा मुकाबला 13 नवंबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था. मगर इस्लामाबाद में हुए धमाके के बाद श्रीलंकाई क्रिकेटर डर गए हैं. करीब 8 खिलाड़ियों ने सुरक्षा संबंधी चिंताएं व्यक्त की हैं और उन्होंने बोर्ड से दौरा रद्द करने की अपील की है. 

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को दी धमकी?

चल रहे उठापटक के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि देश लौटने का मन बना चुके कई श्रीलंकन क्रिकेटरों को उनके ही बोर्ड ने धमकाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका क्रिकेट ने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को सुरक्षा चिंताओं के चलते पाकिस्तान दौरे को बीच में छोड़ने पर ‘औपचारिक समीक्षा' की चेतावनी दी है.

खिलाड़ियों को दिया गया है सुरक्षा का आश्वासन

श्रीलंका क्रिकेट के मुताबिक बोर्ड की तरफ से खिलाड़ियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है. अगर कोई खिलाड़ी दौरे पर किसी भी प्रकार से दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने के लिए कहा गया है.

बोर्ड का बयान

श्रीलंका क्रिकेट के बयान में साफ तौर पर कहा गया है, 'अगर कोई खिलाड़ी या सहयोगी स्टाफ एसएलसी के निर्देशों को नजरअंदाज करता है और स्वदेश लौटता है तो उसकी औपचारिक समीक्षा की जाएगी. जिसके बाद उसपर उचित कार्रवाई की जाएगी.

टीटीपी ने ली जिम्मेदारी

इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने ली है. टीटीपी का कहना है कि भविष्य में वह ऐसे हमले और करवा सकता है. जिसके बाद से पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है और खिलाड़ी भी डरे हुए हैं. 

Sri Lanka, Cricket
