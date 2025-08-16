विज्ञापन
RCB स्टार बदलने जा रहा है इंग्लैंड के 136 सालों का क्रिकेट इतिहास!

Jacob Bethell, England vs Ireland: आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए जैकब बेथेल को इंग्लैंड का कप्तान बनाया गया है. पहले टी20 मुकाबले में उतरते ही वह एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर लेंगे.

  • इंग्लैंड ने सितंबर में आयरलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20I सीरीज के लिए 14 सदस्यीय टीम की घोषणा की है.
  • युवा ऑलराउंडर जैकब बेथेल को टीम की कप्तानी सौंपी गई है जो सबसे युवा कप्तान बनेंगे.
  • जैकब बेथेल 21 वर्ष के हैं और इंग्लैंड के 136 साल के इतिहास में सबसे युवा कप्तान होंगे.
Jacob Bethell, England vs Ireland: सितंबर में इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जानी है. जिसके लिए इंग्लैंड ने अपनी 14 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. यहां कई बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया गया है. इसके अलावा हैरान कर देने वाली बात जो है. वह यह है कि युवा ऑलराउंडर जैकब बेथेल को टीम की कमान दी गई है. आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में उतरते ही युवा कप्तान एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेगा.

दरअसल, पिछले 136 सालों में इंग्लैंड ने अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है और उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी दी है. मगर इस बार बोर्ड ने 21 वर्षीय बेथेल पर यह जिम्मेदारी रखकर सबको चौंका दिया है. वह मैदान में उतरते ही इंग्लैंड के 136 सालों के इतिहास को पीछे छोड़ते हुए सबसे युवा कप्तान बन जाएंगे.

फिलहाल मोंटी बोडेन के नाम दर्ज है यह रिकॉर्ड

इंग्लैंड की तरफ से सबसे युवा कप्तान बनने का रिकॉर्ड फिलहाल पूर्व क्रिकेटर मोंटी बोडेन के नाम दर्ज है. जिन्होंने 1889 में 23 साल की उम्र में इंग्लैंड की कमान संभाली थी. इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है. 1889 में इंग्लैंड के नियमित कप्तान ऑब्रे स्मिथ को अचानक से बुखार आ गया था. जिसके बाद अगले टेस्ट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मोंटी बोडेन को टीम की अगुवाई करनी पड़ी थी.

आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम

जैकब बेथेल (कप्तान), रेहान अहमद, सनी बेकर, टॉम बैंटन, जोस बटलर, लियाम डॉसन, टॉम हार्टली, विल जैक्स, साकिब महमूद, जेमी ओवरटन, मैथ्यू पॉट्स, आदिल रशीद, फिल सॉल्ट और ल्यूक वुड.

आरसीबी की टीम का हिस्सा हैं जैकब बेथेल

देश की प्रतिष्ठित लीग आईपीएल में जैकब बेथेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का हिस्सा हैं. खबर लिखे जाने तक उन्होंने यहां फ्रेंचाइजी के लिए दो मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से दो पारियों में 33.5 की औसत से 67 रन निकले हैं. यहां गेंदबाजी में उन्हें अबतक कुछ खास जलवा दिखाने का मौका नहीं मिला है.

