आखिर ऋषभ पंत को किस पर आ रहा है गुस्सा, बालकनी में बैठकर डाली स्टोरी, बोले- मुझे नफरत...

Rishabh Pant Instagram post: भारत और इंग्लैंड के बीच हाल ही में खेले गए टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत ने गज़ब का प्रदर्शन किया. उन्होंने चार मैचों में 479 रन बनाए, जिसमें दो शतक और तीन अर्धशतक शामिल थे. खास बात यह रही कि पंत ने इनमें से एक मैच टूटी अंगुली (फ्रैक्चर टो) के साथ खेला.

चोट की वजह से वे पांचवां टेस्ट नहीं खेल पाए और अब रिकवरी पर हैं. पंत ने इंस्टाग्राम पर अपनी चोट की झलक दिखाते हुए लिखा, I Hate This So Much. यह देखकर फैंस उनकी सेहत को लेकर चिंतित हैं.

Get well soon, Rishabh Pant! 🙏❤️ pic.twitter.com/NEZuuB5Rai — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 13, 2025

आकाश चोपड़ा का बड़ा बयान, धोनी का रिकॉर्ड खतरे में (Aakash Chopra prediction on Pant)

पूर्व भारतीय ओपनर और क्रिकेट विश्लेषक आकाश चोपड़ा का मानना है कि अगर पंत लगातार भारत के लिए खेलते रहे, तो वे टेस्ट क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी के रन रिकॉर्ड को पार कर जाएंगे. चोपड़ा ने कहा, धोनी ने 90 टेस्ट में 4876 रन बनाए और 6 शतक लगाए.पंत 47 टेस्ट में ही 3427 रन और 8 शतक जड़ चुके हैं. वे धोनी से सिर्फ 1400 रन पीछे हैं और आधे मैच ही खेले हैं.

Instagram story of Rishabh Pant - Get well soon Spidey 🕷️ pic.twitter.com/WRs0840IjC — Johns. (@CricCrazyJohns) August 13, 2025

इंग्लैंड में बने खास रिकॉर्ड (Pant vs Dhoni records)

इंग्लैंड दौरे पर पंत ने 7 पारियों में 68.42 की औसत से 479 रन बनाए. उन्होंने सीरीज के ओपनिंग मैच में लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर दो शतक ठोके. चोपड़ा ने कहा, इंग्लैंड में विकेटकीपर के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पंत ही हैं. 13 मैच और 24 पारियों में उन्होंने 1000 से ज्यादा रन बनाए, 4 शतक और 5 अर्धशतक लगाए.

गिलक्रिस्ट तक पहुंचने की क्षमता (Rishabh Pant England runs)

चोपड़ा के अनुसार, दुनिया के महान विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने 96 टेस्ट में 5570 रन बनाए थे. पंत अभी 2250 रन पीछे हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी क्षमता को देखते हुए यह गैप भी कम हो सकता है. बिना किसी शक के पंत भारत के नंबर 1 विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं और करियर के अंत में वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ में गिने जाएंगे.

