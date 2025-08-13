ओवल में मोहम्मद सिराज का 'मियां मैजिक', 23 विकेट लेकर बने सीरीज के हीरो, रैंकिंग में 12 पायदान की छलांग

Mohammed Siraj Oval Test: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का अंत रोमांचक अंदाज़ में हुआ. सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही, लेकिन आखिरी टेस्ट में मोहम्मद सिराज का 'मैजिक' भारतीय फैंस के लिए हमेशा यादगार रहेगा.

अंतिम ओवर का दिल थाम देने वाला पल (Siraj match winning spell)

ओवल टेस्ट के पांचवें दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 35 रन चाहिए थे और उसके चार विकेट बाकी थे. सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने मिलकर इंग्लैंड की उम्मीदें तोड़ दीं. आखिरी विकेट के रूप में गस एटकिन्सन क्रीज पर थे, जबकि चोटिल क्रिस वोक्स नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे. जैसे ही सिराज गेंदबाजी के लिए दौड़े, पूरे देश की धड़कनें तेज हो गईं. पहली ही गेंद पर सिराज ने एटकिन्सन का ऑफ-स्टंप उड़ा दिया और भारत ने 6 रन से शानदार जीत दर्ज की. श्रीलंकाई अंपायर कुमार धर्मसेना ने उस ऐतिहासिक पल की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, सो लकी टू विटनेस दिस बॉल फ्रॉम द बेस्ट सीट इन द हाउस.

सीरीज में सिराज का जलवा (Siraj ICC Test ranking)

पूरी सीरीज में सिराज ने 23 विकेट चटकाकर टॉप विकेट-टेकर का खिताब अपने नाम किया. 185 से ज्यादा ओवर फेंकने के बावजूद न थकना, न रुकना...सिराज पूरे सीरीज में मानो योद्धा की तरह लड़े. जसप्रीत बुमराह के आराम के दौरान, सिराज ने अकेले भारत की पेस बैटरी संभाली और पांचों टेस्ट खेलने वाले इकलौते भारतीय गेंदबाज बने.

रैंकिंग में मिला इनाम (Siraj 23 wickets England series)

ओवल टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद सिराज को आईसीसी टेस्ट बॉलर रैंकिंग में करियर बेस्ट 674 रेटिंग प्वॉइंट्स मिले. वह 12 पायदान की छलांग लगाकर 15वें नंबर पर पहुंच गए...यह उनके करियर की अब तक की सबसे ऊंची रैंकिंग है.

ये भी पढ़ें:- सांपों का गांव...जहां साथ-साथ रहते हैं इंसान और कोबरा