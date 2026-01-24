IND vs NZ: दांत भींचकर मारना.., कभी ईशान किशन पर लगे पार्टी करने के आरोप, 'पाकेट डाइनेमो' ने खोले कई राज़

How Ishan Kishan found his answers during India hiatus: ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में धमाकेदार 76 रन की पारी खेली जिसने भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई, ईशान को उनकी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. ईशान ने 76 रन की की पारी में केवल 32 गेंद का सामना किया. पहले टी-20 में 8 रन पर आउट होने बाद ईशान पर काफी दबाव था लेकिन बाएं हाथ के इस बल्लेबाज दूसरे मैच में धमाकेदार पारी खेल दिखा दिया कि टीम इंडिया में उनकी कितनी जरूरत है.

“मुझसे कहा गया था दांत भींचकर मारना. मैं नागपुर में पहले मैच में आउट हो गया था. लेकिन टीम और कप्तान और सबने मुझे सपोर्ट किया. मैंने इस बार छक्का दांत भींचकर मारा. मैं बहुत खुश हूं. ज़रूर चाहता था कि शतक लगे और वो लगेगा भी. लेकिन खुश हूं कि मैं टीम के काम आया. सबका बेहद शुक्रिया,” मैच के फ़ौरन बाद STAR SPORTS से बात करते हुए ईशान किशन ने अपनी धुंआधार पारी के राज से पर्दा उठाया.

रायपुर में खेली गई ईशान किशन की धमाकेदार पारी एक्सपर्ट्स और फ़ैन्स के दिल को इस कदर छू गई है कि वो सबके लाडले बने नज़र आ रहे हैं. 7 गेंद के अंदर ही टीम इंडिया के 2 विकेट गिर गये और भारत को 208 रनों का लक्ष्य चेज़ कर रहा था. पावरहिटर अभिषेक 0 पर और संजू सैमसन 6 रन बनाकर निपटे गए थे. वहां से पाकेट डाइनेमो ईशान और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रिकॉर्ड तेज़ रफ़्तार से रन चेज़ कर टीम इंडिया को शानदार जीत दिला दी.

पाकेट डाइनेमो से मिस्टर 360 डिग्री भी हैरान!

भारत ने इससे पहले 200 रनों बड़ा लक्ष्य भी चुनिंदा मौक़ों पर ही किया था. लगा कि ईशान किशन संभलने के लिए थोड़ा वक्त लेंगे. करीब दो साल बाद वापसी और पिछली पारी में 8 रन बनाने वाले ईशान किशन से उम्मीद से ऐसी तूफ़ानी शुरुआत की उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी.

ईशान के इरादे अलग थे. उन्होंने पावरप्ले को बेकार नहीं जाने दिया. तीसरे ही ओवर में ज़ाकारि फ़ोक्स के अवर में एक छक्का और दो चौके लगाकर 24 रन बटोरे. ईशान ने 238 के स्ट्राइक रेट से 32 गेंदों पर 76 रन जोड़े जबकि कप्तान सूर्या ने 222 के स्ट्राइक रेट से 37 गेंदों पर 82* रन.

‘पता नहीं लंच में क्या खाकर आए थे'!

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने STAR SPORTS के प्रेज़ेन्टेशन में बताया कि कैसे वो ईशान से नाराज़ भी हो गए थे. कप्तान सूर्या ने (हंसते हुए कहा) कहा, “मैं बीच में उनसे ख़फ़ा हो गया था कि उन्होंने पावर प्ले में मुझे बैटिंग का मौक़ा नहीं दिया. लेकिन मुझे संभलने का वक्त मिल गया. मैं खुश हूं और टीम खुश है. मैं टीम को वर्ल्ड कप तक ऐसे ही रखना चाहता हूं.”

मैच के बाद प्रेज़ेन्टेशन के दौरान सूर्या ने अपनी बैटिंग के बजाए ज़्यादातर ईशान किशन और टीम की बात की. सूर्या ने कहा, “पता नहीं ईशान किशन आज लंच में क्या खाकर आए थे. 6 रन पर 2 विकेट के बाद भी वो जिस अंदाज़ में बैटिंग (32 गेंदों पर 76 रन, 11 चौके, 4 छक्के) करते रहे वो अविश्वसनीय है.”

टर्बनेटर हुए गदगद

STAR SPORTS पर जब हरभजन सिंह और ईशान किशन रुबरू हुए तो टर्बनेटर उनसे बेहद खुश दिखे. भज्जी ने कहा, “ईशान आपकी वापसी देखकर लग रहा है, जैसे मेरी वापसी हुई है. मैं कॉमेन्ट्री के दौरान भी कह रहा था. मैं गदगद हो गया हूं. ऐसे ही खेलते रहो.”

भज्जी ने ये भी कहा, “किसी भी फॉर्मैट में क्रिकेट में वापसी करना बेहद मुश्किल होता है. इस फॉर्मैट में तो और भी मुश्किल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही फ़ॉर्मैट खेला जा रहा है. सूर्या ने अपनी अप्रोच और सोच में बदलाव किया, ज़बरदस्त मेहनत की लेकिन अपने खेलने का अंदाज़ नहीं बदला. ऐसी ही वापसी ईशान किशन ने भी की. मैं इनकी वापसी से बहुत खुश हूं.”

वर्ल्ड चैंपियन श्रीकांत ने किया सैल्यूट

वर्ल्ड कप विजेता पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णामाचारि श्रीकांत ने भी ईशान की बैटिंग स्टाइल की वीडियो पोस्ट कर कहा कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ था. उन्होंने ईशान के वनडे में दोहरा शतक का ज़िक्र करते हुए कहा कि वो कमाल के खिलाड़ी हैं.

पार्टी करने के लगे आरोप से वापसी का सफ़र

सभी ईशान की धमाकेदार वापसी की तारीफ़ तो कर रहे हैं. लेकिन दो साल पहले वो टीम से बाहर हुए और द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद मीडिया में उनपर दुबई में पार्टी करने के आरोप लगे. टॉप ऑर्डर में टीम इंडिया में टैचेलंट की भीड़ के बाद उनकी वापसी मुश्किल मानी जा रही थी.

घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन, सैयद मुश्ताक अली के फ़ाइनल में शतकीय पारी के बाद उन्हें टी-20 वर्ल्ड कप औरभारत-न्यूज़ीलैंड टी-20 सीरीज़ में जगह मिली. और अब, रायपुर की उनकी धमाकेदार पारी के बाद वो सबकी आंखों का तारा बन गए हैं. वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का पाकेट डाइनेमो सुपरचार्ज हो गया है.