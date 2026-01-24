प्रतापगढ़ के उमाशंकर उपाध्याय कैसे बने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, छात्रसंघ चुनाव जीता और फिर संन्यास लिया, शंकराचार्य उपाधि पर विवाद

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले के दौरान ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्‍वामी अविमुक्‍तेश्‍वरानंद सरस्‍वती और मेला प्रशासन के बीच के विवाद की देशभर में काफी चर्चा है. 17 जनवरी की इस घटना को सप्‍ताह भर होने को आया है, लेकिन विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. राजनीति के दिग्‍गजों से संत समाज तक की राय इस मुद्दे पर बंटी नजर आ रही है. संगम क्षेत्र में स्नान के दौरान हुए टकराव से शुरू हुआ मामला अब धार्मिक मर्यादा, प्रशासनिक व्यवस्था और परंपराओं की प्रतिष्ठा के सवालों तक पहुंच गया है. यह कोई पहला मामला नहीं है जब स्‍वामी अविमुक्‍तेश्‍वरानंद सरस्‍वती विवादों में हैं. शंकराचार्य उपाधि पर भी विवाद है.

अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं कौन और उनका अब तक का आध्यात्मिक और सामाजिक सफर कैसा रहा है.

ये है मामला

17 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रयागराज मेघा मेला में संगम घाट पर स्नान करने पहुंचे थे. पूरे लाव-लश्कर के साथ वह अपनी पालकी पर आए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें बिना रथ के आगे बढ़ने को कहा. इसी बात को लेकर स्‍वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेला व्यवस्था में जुटे कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया. इस दौरान उनके समर्थकों और पुलिस के बीच धक्‍का-मुक्‍की की हालत बन गई और अविमुक्तेश्वरानंद मेले में ही धरने पर बैठ गए.

उमाशंकर उपाध्‍याय जीते छात्रसंघ चुनाव

शंकराचार्य बनने से पहले स्‍वामी अविमुक्‍तेश्‍वरानंद को उमाशंकर उपाध्‍याय के नाम से जाना जाता था. उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के ब्राह्मणपुर जिले में 5 अगस्त 1969 को उमाशंकर उपाध्‍याय का जन्‍म हुआ. उमाशंकर उपाध्याय की प्राथमिक शिक्षा प्रतापगढ़ में ही हुई. वाराणसी के मशहूर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की शिक्षा ग्रहण की है. इस दौरान पढ़ाई के दौरान वो छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे. वे 1994 में छात्रसंघ का चुनाव भी जीते थे. बाद में वे गुजरात चले गए.

2022 में ऐसे बने ज्‍योतिर्मठ के शंकराचार्य

गुजरात में उनका संपर्क ब्रह्मचारी राम चैतन्‍य से हुआ, जो स्‍वामी करपात्री महाराज के शिष्‍य थे. उन्‍हीं की प्रेरणा से उमाशंकर उपाध्‍याय ने गंभीरता से संस्‍कृत अध्‍ययन की ओर ध्‍यान दिया. उमाशंकर उपाध्‍याय ब्रह्मचारी राम चैतन्‍य के माध्‍यम से करपात्री महाराज से मिले और फिर ज्‍योतिर्मठ पीठाधीश्‍वर स्‍वामी स्‍वरूपानंद सरस्‍वती से मिले. इसके बाद 15 अप्रैल 2003 को दंड संन्‍यास की दीक्षा ली और इसी के साथ उन्‍हें नया नाम स्‍वामी अविमुक्‍तेश्‍वरानंद दिया गया. 11 सितंबर 2022 को पीठ के शंकराचार्य स्‍वामी स्‍वरूपानंद सरस्‍वती का निधन हो गया, जिसके बाद अगले दिन उनका पट्टाभिषेक हुआ और स्‍वामी अविमुक्‍तेश्‍वरानंद ज्‍योतिर्मठ के शंकराचार्य बने.

