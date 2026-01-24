Delhi News: मौजपुर के कैफे में हमलावरों ने ताबड़तोड़ बरसाईं गोलियां, 24 साल के युवक ने दम तोड़ा

दिल्ली के वेलकम इलाके में देर रात फायरिंग की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. इस वारदात के बाद पूरे मौजपुर इलाके में दहशत फैल गई. जानकारी के मुताबिक, मौजपुर स्थित मिस्‍टर किंग लाउंज एंड कैफे में बुधवार देर रात अचानक गोलियों की आवाज गूंज गई, जिसमें एक 24 साल के युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान फैजान उर्फ फज्जी के रूप में हुई है, जो वेलकम इलाके का ही रहने वाला था. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है.

पुलिस ने बताया कि यह वारदात 23 जनवरी की रात 10:28 बजे की है. पुलिस को गोलीबारी की सूचना मिलते ही वेलकम थाने की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने रेस्टोरेंट के भीतर गंभीर रूप से घायल फैजान को तुरंत जीटीबी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्‍टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक फैजान (फाइल फोटो)

हमले के बाद इलाके में मचा हड़कंप

उधर, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. टीम ने मौके से गोलियों के खोल सहित कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं. शुरुआती जांच में सामने आया है कि हमलावर कैफे में कुछ ही मिनट पहले दाखिल हुए थे और फैजान को निशाना बनाकर फायरिंग की गई. वारदात के दौरान कैफे में मौजूद लोग दहशत में आ गए और इधर‑उधर भागने लगे, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई.

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत केस दर्ज कर लिया है. साथ ही हमलावरों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. जांच अधिकारी आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रहे हैं, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. फिलहाल पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है, जिससे घटना से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सके.

कर्ज नहीं चुका पाने के कारण हत्‍या!

हमले की क्रूरता के बारे में बताते हुए पीड़ित के भाई ने कहा कि मेरे भाई को तीन गोलियां लगीं, लेकिन पुलिस का कहना है कि दो गोलियां चलाई गईं. एक गोली उसके सिर में लगी और आर-पार हो गई. दो गोलियां उसके सीने में लगी. उसे शायद चाकू भी मारा गया था. उसके हाथों पर कट के निशान थे, उसने काफी संघर्ष किया होगा.

पीड़ित के भाई ने घटना से पहले की घटनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि फैजान एक बहुत ही सीधा-सादा आदमी था और उसने कर्ज लिया था, जब वह कर्ज नहीं चुका पाया तो एक बाप-बेटे हमारे घर आए और मारपीट करने लगे. हमने भजनपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ.

उन्‍होंने कहा कि हम सिर्फ न्याय चाहते हैं. हम चाहते हैं कि बाप-बेटे दोनों को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए.

