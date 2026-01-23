विज्ञापन

Border 2 Box Office Collection Day 1: धुरंधर से छावा तक सबके टूटे रिकॉर्ड, बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन दहाड़ी सनी देओल की फिल्म

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर देशभक्ति से लबरेज वॉर बेस्ड फिल्म बॉर्डर 2 आखिरकार आज 23 जनवरी को रिलीज हो गई. पहले दिन कितनी रही बॉर्डर 2 की ओपनिंग, आइए जानते हैं.

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर देशभक्ति से लबरेज वॉर बेस्ड फिल्म बॉर्डर 2 आखिरकार आज 23 जनवरी को रिलीज हो गई. फिल्म गणतंत्र दिवस वीक में रिलीज हुई है. बॉर्डर 2 को दर्शक और फिल्म क्रिटिक्स व एनालिस्ट का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. दिग्गज फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने तो बॉर्डर 2 को साढ़े चार स्टार देकर इसे आउटस्टैंडिंग कहा है. यहां तक कि एक्स रिव्यू में जनता ने बॉर्डर 2 को मेगा-ब्लॉकबस्टर का टैग दे दिया है. बॉर्डर 2 का क्रेज पूरे देश में हैं और एडवांस बुकिंग में भी फिल्म ने कमाई के खूब झंडे गाड़े हैं.

अब बात आती है बॉर्डर 2 के ओपनिंग डे कलेक्शन की, जो कि बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही है. चलिए जानते हैं बॉर्डर 2 पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपये से खाता खोलने जा रही है.

बॉर्डर 2 का पहले दिन का कलेक्शन

सैकनिल्क की मानें तो बॉर्डर 2 ने एडवांस बुकिंग में 17 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया है, जिससे यह उम्मीद लगाई जा रही है कि फिल्म 40 करोड़ रुपये से ज्यादा की ओपनिंग लेगी. अगर ऐसा होता है तो बॉर्डर 2 सनी के साथ-साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ के करियर की बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म बन जाएगी. आंकड़ों की मानें तो सनी बॉर्डर 2 से अपने चार दशक की सबसे कमाऊ फिल्म गदर 2 की ओपनिंग कमाई (40 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

साल 2026 की पहली बड़ी ओपनिंग 

इसी के साथ बॉर्डर 2 नए साल 2026 की पहले सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म भी बन गई है. साल 2025 में रिलीज हुई छावा (33 करोड़ रुपये), सैयारा (21 करोड़ रुपये) और धुरंधर (28 करोड़ रुपये) की ओपनिंग का रिकॉर्ड भी बॉर्डर 2 के सामने टूट गया है. वहीं, बीते साल रिलीज हुई सनी देओल की एक्शन ड्रामा फिल्म जाट की ओपनिंग कमाई (11 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तो बॉर्डर 2 ने अपनी एडवांस बुकिंग से ही तोड़ दिया है.
 


पहले वीकेंड होगा 200 करोड़ का आंकड़ा पार

बॉर्डर 2 साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, जो गणतंत्र दिवस वीक पर रिलीज हुई है. बॉर्डर 2 हॉलीडे वीक का पूरा फायदा उठाएगी और भारत में अपने पहले वीक में 200 करोड़ रुपये आंकड़ा आसानी से छू लेगी. वहीं 26 जनवरी को अपने पहले सोमवार को फिल्म मंडे टेस्ट में बड़ी बाजी मार सकती है. क्योंकि बॉर्डर 2 सोलो रिलीज है. ऐसे फिल्म को बॉक्स ऑफिस दोनों हाथों से कमाने का मौका मिलेगा. आगामी 31 जनवरी रानी मुखर्जी की क्राइम ड्रामा फिल्म मर्दानी 3 रिलीज होगी, जिसका बॉर्डर 2 पर खास असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बॉर्डर 2 को उसकी ओपनिंग पर दर्शकों का शानदार रिव्यू मिल गया है. ऐसे में इस हफ्ते दर्शक अब बॉर्डर 2 देखने थिएटर के लिए ही दोड़ेंगे.

आपको बता दें कि अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म बॉर्डर 2 साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है. 28 साल बाद फिल्म बॉर्डर का सीक्वल आया है, जो कि लोगों के लिए किसी त्याहोर से कम नहीं है. फिल्म की निर्माता निधि दत्ता हैं, जो बॉर्डर के डायरेक्टर जेपी दत्ता की बेटी हैं.

