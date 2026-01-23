'मैं उनसे गुस्सा था...', ईशान किशन की बल्लेबाजी से क्यों नाराज हुए सूर्यकुमार यादव? मैच के बाद खुद दिया जवाब

Suryakumar Yadav Indian Captain Statement After Victory In Second T20I Against New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 जनवरी 2026 को रायपुर में खेला गया. जहां भारतीय टीम 28 गेंद शेष रहते सात विकेट के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही. विपक्षी टीम के खिलाफ मिली इस बड़ी जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) काफी खुश नजर आए. मैच के बाद उन्होंने कहा, 'मैं नहीं जानता ईशान किशन ने आज दोपहर में क्या खाया था या मैच से पहले उन्होंने कैसी तैयारी की थी. छह रन पर दो विकेट गंवा देने के बाद ऐसी पारी खेलना अविश्वसनीय था. मैं उनसे गुस्सा था कि मैच के दौरान उन्होंने मुझे ज्यादा स्ट्राइक नहीं दी (हंसते हुए). मैच के दौरान हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई. न्यूजीलैंड की टीम को 210 पर ही रोक देना अच्छा प्रयास था. हम इसी ब्रांड का क्रिकेट खेलना चाहते हैं.'

रायपुर में खुब चला किशन और सूर्यकुमार यादव का बल्ला

रायपुर में जीत के लिए मिले 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 1.1 ओवरों में ही दो विकेट गंवा दिए थे. मगर उसके बाद किशन और सूर्यकुमार यादव ने ना केवल शतकीय साझेदारी की. वह अर्धशतक भी लगाने में कामयाब रहे. मैच के दौरान किशन ने तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों में 76 रनों का योगदान दिया, जबकि चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सूर्यकुमार यादव 37 गेंद में नाबाद 82 रन बनाने में कामयाब रहे. इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा शिवम दुबे ने 18 गेंद में नाबाद 36 रनों का योगदान दिया.

भारत को मिली सात विकेट से जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो रायपुर में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवरों में 208/6 रन बनाने में कामयाब हुई थी. सांतवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कैप्टन मिचेल सैंटनर सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 27 गेंद में सर्वाधिक 47 रनों का योगदान दिया.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 209 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 15.2 ओवरों में तीन विकेट के नुकसान पर प्राप्त कर लिया. जुझारू अर्धशतकीय पारी के लिए किशन को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

यह भी पढ़ें- Zak Foulkes: जिस शर्मनाक रिकॉर्ड से भागते हैं दुनिया के सभी खिलाडी, वहीं अनचाहा रिकॉर्ड जैकरी फॉक्स के नाम जुड़ा