बॉर्डर 2 ने 22 जनवरी को ही कमा लिए 200 करोड़, पठान के रिकॉर्ड को मात देने से बस एक कदम दूर सनी देओल की फिल्म

Border 2 Box Office Record 22 January: फिल्म ‘बॉर्डर 2' ने रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. 23 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर जब फिल्म सिनेमाघरों में आई, उससे पहले ही इसने कुल 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली थी. इस कमाई में थिएटर रॉयल्टी, डिजिटल, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स के साथ-साथ ओटीटी डील भी शामिल है. शुरुआती प्री-सेल्स ही इतनी भारी पड़ी कि बॉर्डर 2 ने बंपर एंटरेंस दे डाली. फिल्म को निर्देशक अनुराग सिंह ने बनाया है और इसमें सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, मोना सिंह, सोनम बाजवा, आन्या सिंह और परमवीर चीमा जैसे कलाकार हैं. टी-सीरीज और जेपी दत्ता के बैनर तले बनी यह फिल्म रिलीज होते ही चर्चा में आ गई है.

रिलीज से पहले 200 करोड़ बॉर्डर 2 की कमाई

22 जनवरी को शाम तक फिल्म की एडवांस बुकिंग का शोर ऐसा रहा कि 2.27 लाख से ज़्यादा टिकट बिक चुके थे. फिल्म की रिलीज से पहले यह खबर आई कि बॉक्स ऑफिस पर ‘बॉर्डर 2' ने 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि इसका बजट लगभग 150 से 200 करोड़ रुपये के बीच बताया जा रहा है. इसका मतलब यह हुआ कि फिल्म ने रिलीज के पहले ही अपने करोड़ों की कमाई का बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया है.

ओपनिंग डे पर बॉर्डर 2 की कमाई

अब बात ओपनिंग डे की कमाई की करें तो शुरुआती अंदाज के हिसाब से ‘बॉर्डर 2' 35 से 40 करोड़ रुपये तक की कमाई कर सकती है. यह आंकड़ा अभी तक पुष्ट नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआती जो आंकड़े सामने आए हैं, उनसे यही संकेत मिल रहे हैं. हालांकि, यह कमाई शाहरुख खान की फिल्म ‘पठान' के ओपनिंग डे रिकॉर्ड से पीछे है. ‘पठान' ने 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने पर पहले दिन लगभग 55 करोड़ रुपये की कमाई की थी, और वह रिकॉर्ड अब तक बरकरार है.

बॉर्डर 2 को मिले 4,800 स्क्रीन्स

‘बॉर्डर 2' की तुलना इसके पुराने पार्ट ‘बॉर्डर' और सुपरहिट सीक्वल ‘गदर 2' से भी की जा रही है. फिल्म को 4,800 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया है और लगभग 17,000 शोज की व्यवस्था की गई है. गणतंत्र दिवस के लॉन्ग वीकेंड का फायदा फिल्म को मिल रहा है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह बड़ी कमाई कर सकती है. अब यह देखने वाली बात है कि ‘बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर कितनी उंचाई छू पाती है और क्या यह साल की सबसे बड़ी फिल्म बनने में सफल होगी या नहीं.

