IND vs NZ, 2nd T20I: भारतीय टीम ने T20I में तोड़ा पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 200 से ज्यादा रन का टारगेट चेज करते हुए सबसे तेज जीत

India Create History: भारत टी-20 क्रिकेट में 200+ (200 से अधिक) रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा गेंदें शेष रहते जीत दर्ज करने वाला फुल मेंबर देश बन गया है. भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में 28 गेंदें शेष रहते 209 रन के टारगेट को हासिल किया.इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर पाकिस्तान है, जिसने साल 2025 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध 24 गेंदें शेष रहते 205 रन के टारगेट का सफलतापूर्वक पीछा किया था। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम साल 2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 23 गेंदें शेष रहते जीत हासिल कर चुकी है. भारत 200+ लक्ष्यों का सबसे ज्यादा बार सफलतापूर्वक पीछा करने वाले देशों में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। टीम इंडिया ने अब तक 6 बार यह कारनामा किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 7 बार ऐसा कर चुका है. इस लिस्ट में साउथ अफ्रीका (5), पाकिस्तान (4) और इंग्लैंड (3) क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर हैं.

भारत ने इससे पहले, साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 209 रन का लक्ष्य हासिल किया था. वहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ, साल 2018 में 208 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज की थी. टीम इंडिया ने साल 2009 में श्रीलंका (207 रन), साल 2020 में न्यूजीलैंड (204 रन) और साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया (202 रन) के खिलाफ 200+ रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया है.

T20I में , 200 से ज्यादा रन का टारगेट सबसे तेज चेज करने वाली टीम

टीम Vs लक्ष्य बची हुई गेंदें साल भारत न्यूजीलैंड 209 28 2026 पाकिस्तान न्यूजीलैंड 205 24 2025 ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज 215 23 2025 साउथ अफ्रीका वेस्टइंडीज 206 14 2007

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 6 विकेट खोकर 208 रन बनाए. इस टीम के लिए कप्तान मिचेल सेंटनर ने 27 गेंदों में सर्वाधिक 47 रन बनाए, जबकि रचिन रवींद्र ने 44 रन की पारी खेली. भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि हार्दिक पंड्या, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट निकाला.

इसके जवाब में भारत ने 15.2 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. टीम इंडिया 6 के स्कोर तक 2 विकेट गंवा चुकी थी.यहां से ईशान किशन ने 32 गेंदों में 4 छक्कों और 11 चौकों के साथ 76 रन बनाए, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों में नाबाद 82 रन बनाते हुए टीम को जीत दिलाई। शिवम दुबे ने 18 गेंदों में नाबाद 36 रन बनाए.

