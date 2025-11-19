इस बड़ी वजह से जडेजा ने की फीस में कटौती? कुंबले ने जताई हैरानी, पूर्व दिग्गज जड्डू को लेकर आश्वस्त नहीं

पिछले दिनों इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के लिए खिलाड़ियों का रिटेंशन (आपसी ट्रेड और रिटेन प्रक्रिया) खत्म हुई. लेकिन सबसे बड़ी चर्चा चेन्नई और राजस्थान रॉयल्स के बीच का ट्रेड रहा. इसकी खास बात यह तो थी ही कि पिछले कई सालों से CSK के साथ जुड़े रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और सैम कुरेन राजस्थान चले गए. और संजू सैमसन चेन्नई के हो गए, लेकिन क्रिकेट गलियारे में सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि रवींद्र जडेजा ने अपनी फीस 14 करोड़ रुपये से घटाकर 14 करोड़ क्यों की? बहरहाल, आने वाले समय में यह आईपीएल में एक नया ट्रेंड बन सकता है, जब महंगे खिलाड़ी कम कीमत पर दूसरी टीम में जा सकते हैं. लेकिन जडेजा के कम कीमत की वजह को लेकर एक और चर्चा है और इसके अनुसार देखना होगा कि रॉयल्स जडेजा से किया वादा पूरा करता है?

जडेजा को यह फायदा देगा राजस्थान?

सूत्रों की मानें, तो जडेजा ने इसी शर्त पर राजस्थान से जुड़ने पर हामी भारी कि रॉयल्स का प्रबंधन इस ऑलराउंडर को अगले सीजन के लिए कप्तानी सौंपेगा. पिछले सीजन में राजस्थान ने कुछ मैचों में रियान पराग को कप्तान बनाया, तो इस सहित और कई बातों ने संजू सैमसन को नाराज कर दिया. तब यह फैसला क्रिकेट पंडितों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था. बहरहाल, अब देखना होगा कि सूत्रों के अनुसार क्या राजस्थान का जडेजा से किया गया वादा पूरा किया जाएगा? बहरहाल, पूर्व दिग्गज अनिल कुंबले को ऐसा नहीं दिखाई पड़ता.

कुंबले नहीं हैं जडेजा को लेकर आश्वस्त

वहीं, अनिल कुंबले को इसी बात से हैरानी है कि चेन्नई ने जडेजा को जाने ही क्यों दिया. उन्होंने कहा, 'यह एक बड़ा घटनाक्रम है. आमतौर पर चेन्नई किसी खिलाड़ी को जाने नहीं देता. खासतौर पर जडेजा का सीएसके के साथ रिश्ता बहुत ही लंबा है. हां, सैमसन का चेन्नई से जुड़ना जरूर इस टीम के लिए फायदेमंद होगा.' जडेजा को कप्तानी देने के सवाल पर कुंबले बोले, 'राजस्थान के पास कई विकल्प हैं. पिछले सीजन में रियान पराग ने कई मैचों में कप्तानी की. जायसवाल भविष्य के कप्तान दिख रहे हैं. ध्रुव जुरेल का टेम्प्रामेंट अच्छा है. अब यह देखना होगा कि जडेजा को कप्तानी मिलती है या नहीं?'