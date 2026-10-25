हरी पिच पर न्यूजीलैंड A के खिलाफ KL राहुल का बुरा हाल, पहले 0 फिर ऐसे अजीब अंदाज में हिट-विकेट आउट, Video

भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच पहले अनऑफिशियल टेस्ट मैच के दूसरे दिन केएल राहुल एक बार फिर असफल हो गए. पहली पारी में 0 पर आउट होने के बाद राहुल दूसरी पारी में हिट विकेट होकर पवेलियन लौटे, राहुल ने दूसरी पारी में 15 गेंद का सामना करने के बाद केवल 4 रन बनाकर हिट विकेट हो गए. दूसरी पारी में केएल राहुल का आउट होना काफी अजीब था. फ्रेजर शीट की गेंद पर, उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले से लगकर वापस उनकी तरफ आ गई. जैसे ही गेंद धीरे-धीरे स्टंप्स की ओर बढ़ी, राहुल ने उसे अपने बल्ले से रोकने की कोशिश की.

बल्ला बना विकेट का दुश्मन

हालांकि, गेंद को विकेट पर लगने से बचाने के चक्कर में, उनका बल्ला गलती से ऑफ स्टंप से जा टकराया. पहले तो ऐसा लगा कि राहुल बोल्ड हो गए हैं, लेकिन रीप्ले देखने पर कुछ और ही पता चला.. गेंद स्टंप्स पर नहीं लग रही थी. राहुल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान विकेट गिर गया और उन्हें 'हिट-विकेट' आउट करार दिया गया. पवेलियन लौटते समय राहुल काफी निराश दिख रहे थे. इस मैच में शीट ने उन्हें दूसरी बार आउट किया, और इस तरह राहुल का स्कोर अनऑफिशियल टेस्ट मैच 0 और 4 रहे.

पहली पारी में केएल राहुल का आउट होना भी उतना ही निराशाजनक रहा. फ्रेजर शीट ने ऑफ स्टंप के बाहर एक ऐसी गेंद फेंकी जो बाहर की तरफ निकल रही थी, गेंदबाज ने केएल राहुल को ड्राइव खेलने के लिए ललचा दिया, राहुल ने अपने पैरों को ठीक से हिलाए बिना ही गेंद पर शॉट खेलने की कोशिश की, जिससे गेंद उनके बल्ले के किनारे से लगकर विकेटकीपर मिशेल हे के पास चली गई, जिन्होंने बिना कोई गलती किए कैच पकड़ लिया.

आठ गेंदों का सामना करने के बाद राहुल बिना खाता खोले ही आउट हो गए. इसके बाद भारत ए की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और पूरी टीम केवल 113 रन ही बना सकी. राहुल का दूसरी बार फेल होना भारत की मुश्किलों को और बढ़ा गया, जबकि टीम 204 रनों के बड़े अंतर से उबरने की कोशिश कर रही थी.

बता दें कि न्यूजीलैंड ए की टीम ने पहली पारी में 317 रन बनाए हैं. बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज 19 नवंबर से होने वाला है. न्यूजीलैंड के दौरे पर भारतीय टीम 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी, सीरीज का दूसरा मैच 27 नवंबर को खेला जाएगा.

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